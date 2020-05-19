Президент України Володимир Зеленський подав законопроект про подвійне громадянство ще у грудні 2019 року. У ньому пропонується розширити коло людей, які мають підстави для набуття громадянства України за територіальним походженням.

У Верховній Раді законопроект зареєстрували під №2590.

Нардепи планували його розглянути 19 травня під час пленарного засідання, проте згодом стало відомо, що законопроект Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства зняли з порядку денного.

Наступна дата розгляду цього закону поки не відома.

Факти ICTV вирішили розібратись, як зараз регламентується подвійне громадянство в Україні, які переваги і недоліки від його введення та як така практика працює у світі.

Чи дозволено в Україні мати подвійне громадянство?

Тут все складно. Україна таких фактів не визнає, хоча і покарання за подвійне громадянство не існує.

Стаття 4 Конституції України передбачає існування в Україні єдиного громадянства. Хоча у законі Про громадянство зазначено, що навіть після набуття громадянином України підданства іншої держави він у правових відносинах визнається лише громадянином України. Якщо ж іноземець набув українського громадянства, то він так само визнається лише громадянином України.

– Тобто прямої заборони подвійного громадянства немає, а наша держава у правовідносинах визнає лише громадянство України, – пояснює юрист Віктор Шендибило.

Водночас законодавство України передбачає втрату українського громадянства, якщо особа добровільно набула громадянства іншої держави. А іноземці, отримавши українське громадянство, мають протягом двох років відмовитись від громадянства іншої країни, інакше втратять українське.

– Широкий розгляд норм законодавства вказує на те, що подвійне громадянство в Україні не схвалюється, а такі громадяни повинні зробити вибір. Відстежувати наявність подвійного громадянства повинна Державна міграційна служба України. Однак перелік підстав, як бачимо, досить вузький, і широкої практики втрати громадянства теж не помітно, – зазначає експерт.

Відмови від українського громадянства справа не швидка, адже припинити його може тільки президент, підписавши відповідний указ. Так, процедура оформлення всіх документів займає щонайменше півроку.

Українці готові до подвійного громадянства

В українському суспільстві є запит на подвійне громадянство. Так, соціологічне дослідження групи Gradus демонструє, що 38% українців вважають за необхідне дозволити таку можливість.

Окрім того, 40% опитаних осіб бажають його мати. Найбільш привабливими регіонами для отримання другого паспорта є країни ЄС – 41%, США – 16% та Канада – 10%.

Громадянство європейських країн найбільше приваблює молодь – 57% та мало цікавить людей віком 45-60 років – таких лише 31%.

Громадянство для української діаспори

Головна теза законопроекту, який запропонував Раді президент – спростити отримання нашого паспорта іноземцями, зокрема численній українській діаспорі.

– Саме діаспори – у США, Канаді, Великій Британії – були основними лобістами цього питання. Аби ці люди могли купувати тут нерухомість, не відмовляючись від громадянства своїх країн, яке досить важко отримати, – говорить Ярослав Божко, голова Центру політичних студій Доктрина.

Громадянство за інвестиції

Один з аргументів лобістів запровадження подвійного громадянства – притік інвестиції в країну. Так, у міжнародній практиці є випадки, коли країни пропонують свої паспорти в обмін на гроші.

Домініканська республіка, приміром, пропонує громадянство за інвестиції у $100 тис., Мальта – €650 тис., Кіпр – €2,5 млн.

– Якщо подивитися на індекс українського паспорта, за кількістю безвізових режимів, які він забезпечує, і географічним розташуванням, привабливість нашого документа набагато вище, ніж привабливість національної економіки, – зазначає Олексій Кущ, економічний експерт Growford Institute.

Україна розташована у безпосередній близькості до Європи, ба більше – має з нею безвіз. Отже, переконаний експерт, може бути привабливою для інвесторів з Близького Сходу, азіатських країн, зокрема Китаю.

Головне – обмеження

Та всі експерти сходяться на думці – важливо чітко прописати механізми та обмеження подвійного громадянства.

– Існує проблема – Угорщина, Росія і частково Польща, які видають паспорти, притягуючи робочу силу. Сам механізм надання подвійного громадянства не може бути масовим за визначенням, оскільки він становить загрозу українському ринку праці, – зазначає Божко.

Більше того, в історії вже були випадки, коли Росія вторгалась на територію іншої країни, “захищаючи” своїх громадян. До слова, відсоток українців, які бажають отримати російський паспорт, за даними Gradus – лише 9%. Водночас серед молоді 18-24 років таких людей взагалі немає, а ось серед людей у віці 45-60 років таких 19%.

Олексій Кущ переконує – інвестиційне громадянство повинно мати обмеження.

– Це не може бути таке саме громадянство, як і для українців, які народилися в Україні. Потрібно вводити обмеження щодо купівлі землі, участі у виборах, доступу до державної таємниці, в обійманні певних посад.

Експерт додає, потрібно знайти золоту середину між питаннями безпеки і необхідністю залучення інвестицій.

На початку лютого голова фракції Слуга народу Давид Арахамія зазначав, що затягувати з ухваленням подвійного громадянства не будуть.

– Питання в готовності на найвищому рівні – в Офісі президента та серед керівництва правлячої партії. Зеленський зацікавлений у притоці інвестиції, а такі питання полегшують для діаспори вхід капіталів в Україну, – зазначив політолог Ярослав Божко.

Подвійне громадянство у цифрах

Окрім того, що 38% українців вважають за потрібне дозволити подвійне громадянство, а 40% хотіли б отримати другий паспорт, результати дослідження виявили й інші тенденції в настроях українців. Зокрема:

75% українців підтримують надання другого громадянства людям з українським корінням ;

українців підтримують надання другого громадянства ; 69% підтримують надання другого громадянства іноземцям, які проживають в Україні ;

підтримують надання другого громадянства ; 58% підтримують можливість отримання другого паспорта українцями, які працюють за кордоном, без позбавлення громадянства України;

83% підтримують заборону на купівлю землі людям з подвійним громадянством ;

підтримують ; 79% українців вважають за потрібне заборонити людям з подвійним громадянством отримувати пенсії, пільги і соцвиплати в Україні;

українців вважають за потрібне заборонити людям з подвійним громадянством отримувати пенсії, пільги і соцвиплати в Україні; 56% підтримують надання громадянства при інвестиціях в економіку країни від $1 млн ;

підтримують надання громадянства ; 70% українців проти того, щоб люди з подвійним громадянством працювали в органах влади або служили в поліції;

українців проти того, щоб люди з подвійним громадянством працювали в органах влади або служили в поліції; 79% вважають, що навіть при отриманні подвійного громадянства пріоритетним має залишатися проходження служби в українській армії.

Подвійне громадянство не перший рік обговорюється в країні, але ухвалити ініціативу завжди щось заважало. Тепер, коли у влади країни є політична воля, а у Раді монобільшість – це зробити легше. Втім, без правильного регулювання інститут подвійного громадянства ризикує перетворитись на загрозу для нашої країни.

Інформаційна довідка. Дослідження проведено компанією Gradus методом самозаповнення анкети у мобільному додатку. Онлайн-панель Gradus репрезентує населення міст розміром більше 50 тисяч мешканців, у віці 18-60 років за віком, статтю, розміром населеного пункту та регіоном.

Період проведення поля: 12.02.2020

Розмір вибірки: 700 респондентів.

Похибка вибірки склала 3,1%.

Із детальними результатами дослідження можна ознайомитися за запитом [email protected]

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