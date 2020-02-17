В инициативную группу должны входить минимум трое владельцев квартир или нежилых помещений конкретного дома.

Создание инициативной группы утверждается протоколом о ее образовании. Этот документ будет необходим для начала работы группы.

Жильцы заключают и подписывают протокол собрания ОСМД, который должен быть одобрен всеми совладельцами дома. После этого интересы жителей, которые хотят стать членами ОСМД, представляет инициативная группа.