ШАГ 1. Создаем инициативную группу
В инициативную группу должны входить минимум трое владельцев квартир или нежилых помещений конкретного дома.
Создание инициативной группы утверждается протоколом о ее образовании. Этот документ будет необходим для начала работы группы.
Жильцы заключают и подписывают протокол собрания ОСМД, который должен быть одобрен всеми совладельцами дома. После этого интересы жителей, которые хотят стать членами ОСМД, представляет инициативная группа.
ШАГ 2. Составляем реестр жильцов и информация о доме
Инициативная группа составляет данные о владельцах помещений дома. В реестр добавляют информацию о придомовой территории и сумму задолженности жителей за коммунальные услуги.
Также в реестр добавляют техпаспорт на дом и составляют смету содержания дома.
ШАГ 3. Подготавливаем устав ОСМД
Устав составляется в соответствии с типовым уставом, утвержденным Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Также в Устав можно включить дополнительные положения, которые будут регулировать деятельность ОСМД, не нарушая закон.
ШАГ 4. Оповещаем жильцов о проведении учредительного собрания
Инициативная группа определяет дату и время проведения сборов. Затем уведомляет об этом каждого совладельца не менее чем за 14 дней в письменном виде.
В тексте должна быть написана дата, время, место и повестка дня.
Уведомление должно быть передано лично или отправлено заказным письмом.
ШАГ 5. Проводим учредительного собрания
Во время собрания необходимо решить основные вопросы:
– создание ОСМД,
– утверждение устава,
– избрание правления и председателя.
Все данные с собрания должны быть зафиксированы в протоколе. Решение считается принятым, если за него отдали голоса более 50% жильцов дома.
ШАГ 6. Регистрируем ОСМД
Регистрация происходит в соответствии с законом Украины О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований.
Для этого избранный представитель учредительного собрания подает государственному регистратору необходимые документы.
Документы для создания ОСМД
- устав ОСББ (два экземпляра, прошитые, пронумерованные и опечатанные);
- протокол учредительного собрания (оригинал или нотариально заверенная копия в двух экземплярах и опросные листы (если есть), которые должны быть пронумерованы и подшиты к протоколу);
- заявление о государственной регистрации. Форма заявления о государственной регистрации утверждена приказом Министерства юстиции Украины от 6 января 2016 года № 15/5.