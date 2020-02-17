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Факты / Украина
Как организовать ОСМД
Как организовать ОСМД

Создание объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) состоит из нескольких этапов. Факты ICTV подготовили пошаговую инструкцию, которая поможет зарегистрировать ОСМД.

ШАГ 1. Создаем инициативную группу

В инициативную группу должны входить минимум трое владельцев квартир или нежилых помещений конкретного дома.

Создание инициативной группы утверждается протоколом о ее образовании. Этот документ будет необходим для начала работы группы.

Жильцы заключают и подписывают протокол собрания ОСМД, который должен быть одобрен всеми совладельцами дома. После этого интересы жителей, которые хотят стать членами ОСМД,  представляет инициативная группа.

ШАГ 2. Составляем реестр жильцов и информация о доме

Инициативная группа составляет данные о владельцах помещений дома. В реестр добавляют информацию о придомовой территории и сумму задолженности жителей за коммунальные услуги.

Также в реестр добавляют техпаспорт на дом и составляют смету содержания дома.

ШАГ 3. Подготавливаем устав ОСМД

Устав составляется в соответствии с типовым уставом, утвержденным Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Также в Устав можно включить дополнительные положения, которые будут регулировать деятельность ОСМД, не нарушая закон.

ШАГ 4. Оповещаем жильцов о проведении учредительного собрания

Инициативная группа определяет дату и время проведения сборов. Затем уведомляет об этом каждого совладельца не менее чем за 14 дней в письменном виде.

В тексте должна быть написана дата, время, место и повестка дня.

Уведомление должно быть передано лично или отправлено заказным письмом.

ШАГ 5. Проводим учредительного собрания

Во время собрания необходимо решить основные вопросы:

– создание ОСМД,

– утверждение устава,

– избрание правления и председателя.

Все данные с собрания должны быть зафиксированы в протоколе. Решение считается принятым, если за него отдали голоса более 50% жильцов дома.

ШАГ 6. Регистрируем ОСМД

Регистрация происходит в соответствии с законом Украины О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований.

Для этого избранный представитель учредительного собрания подает государственному регистратору необходимые документы.

Документы для создания ОСМД

  • устав ОСББ (два экземпляра, прошитые, пронумерованные и опечатанные);
  • протокол учредительного собрания (оригинал или нотариально заверенная копия в двух экземплярах и опросные листы (если есть), которые должны быть пронумерованы и подшиты к протоколу);
  • заявление о государственной регистрации. Форма заявления о государственной регистрации утверждена приказом Министерства юстиции Украины от 6 января 2016 года № 15/5.

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