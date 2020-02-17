В ініціативну групу повинні входити мінімум троє власників квартир або нежитлових приміщень конкретного будинку.

Створення ініціативної групи затверджується протоколом про її утворення. Цей документ буде необхідний для початку роботи групи.

Мешканці укладають і підписують протокол зборів ОСББ, який повинен бути схвалений усіма співвласниками будинку. Після цього інтереси мешканців, які хочуть стати членами ОСББ, представляє ініціативна група.