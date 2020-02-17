КРОК 1. Створюємо ініціативної групи
В ініціативну групу повинні входити мінімум троє власників квартир або нежитлових приміщень конкретного будинку.
Створення ініціативної групи затверджується протоколом про її утворення. Цей документ буде необхідний для початку роботи групи.
Мешканці укладають і підписують протокол зборів ОСББ, який повинен бути схвалений усіма співвласниками будинку. Після цього інтереси мешканців, які хочуть стати членами ОСББ, представляє ініціативна група.
КРОК 2. Створюємо реєстр мешканців та інформація про будинок
Ініціативна група складає дані про власників приміщень будинку. До реєстру додають інформацію про прибудинкову територію та суму заборгованості мешканців за комунальні послуги.
Також до реєстру додають техпаспорт на будинок і складають кошторис утримання будинку.
КРОК 3. Готуємо статут ОСББ
Статут складається відповідно до типового статуту, затвердженого Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.
Також до статуту можна внести додаткові положення, які регулюватимуть діяльність ОСББ, не порушуючи закон.
КРОК 4. Оповіщуємо мешканців про проведення установчих зборів
Ініціативна група визначає дату і час проведення зборів. Потім повідомляє про це кожного співвласника не менше ніж за 14 днів у письмовому вигляді.
У тексті повинна бути написана дата, час, місце і порядок денний.
Повідомлення має бути передано особисто або відправлено рекомендованим листом.
КРОК 5. Проводимо установчі збори
Під час зборів необхідно вирішити основні питання:
– створення ОСББ,
– затвердження статуту,
– обрання правління та голови.
Всі дані зі зборів повинні бути зафіксовані в протоколі. Рішення вважається ухваленим, якщо за нього віддали голоси більше 50% мешканців будинку.
КРОК 6. Реєструємо ОСББ
Реєстрація відбувається відповідно до закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
Для цього обраний представник установчих зборів подає державному реєстратору необхідні документи.
Документи для створення ОСББ:
- статут ОСББ (два примірники, прошиті, пронумеровані та опечатані);
- протокол установчих зборів (оригінал або нотаріально завірена копія у двох примірниках і опитувальні листи (якщо є), які повинні бути пронумеровані і підшиті до протоколу);
- заява про державну реєстрацію. Форму заяви про державну реєстрацію затверджено наказом Міністерства юстиції України від 6 січня 2016 року № 15/5.