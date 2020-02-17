Для регистрации на ВНО вам понадобится указать данные, которые будут использоваться для формирования регистрационной карточки.

Для этого можно использовать паспорт, свидетельство о рождении, временное удостоверение гражданина Украины, справку об обращении за защитой в Украине, справку из учебного заведения или удостоверение беженца.

Кроме этого в форме нужно заполнить личные данные – ФИО, дату рождения, место жительства, контактный телефон, электронный адрес.

Если вы требуете создания особых условий в пунктах прохождения ВНО, тогда нужно поставить галочку напротив соответствующего сообщения.

К особым условиям относится: