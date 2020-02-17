ШАГ 1. Регистрируемся на сайте ВНО
Зарегистрироваться для сдачи пробного ВНО можно на сайте Украинского центра оценивания качества образования.
Там необходимо выбрать категорию, к которой вы относитесь – выпускник 2020 года, выпускник прошлых лет или другое.
ШАГ 2. Собираем документы для регистрации
Для регистрации на ВНО вам понадобится указать данные, которые будут использоваться для формирования регистрационной карточки.
Для этого можно использовать паспорт, свидетельство о рождении, временное удостоверение гражданина Украины, справку об обращении за защитой в Украине, справку из учебного заведения или удостоверение беженца.
Кроме этого в форме нужно заполнить личные данные – ФИО, дату рождения, место жительства, контактный телефон, электронный адрес.
Если вы требуете создания особых условий в пунктах прохождения ВНО, тогда нужно поставить галочку напротив соответствующего сообщения.
К особым условиям относится:
- присутствие переводчика жестового языка;
- предоставление перед началом проведения пробного ВНО в аудитории текста речи инструктора;
- предоставление возможности использования слухового аппарата;
- предоставление в письменной форме озвученных текстов к задачам, которые направлены на проверку сформированности умений и навыков, необходимых для понимания речи на слух;
- предоставление возможности использования оптического увеличителя или электронного увеличителя;
- предоставление тетрадей с заданиями и бланков ответов, напечатанных кеглем шрифта 16 пунктов;
- предоставление возможности выполнения работы в аудитории, расположенной на первом этаже.
ШАГ 3. Выбираем предметы для ВНО
Обязательные – украинский язык и литература, математика или история Украины и один предмет на выбор.
Выбирать можно из таких дисциплин: физика, химия, биология, география, английский, французский, немецкий и испанский языки.
ШАГ 4. Формируем пакет документов и передаем его в региональный центр
Подайте администрации учебного заведения, в котором вы учитесь, документы:
– заполненную регистрационную карточку, которая сформировалась после регистрации;
– копию паспорта;
– в случае необходимости иные документы, например, медицинское заключение о создании особых условий для прохождения внешнего независимого оценивания.
На копиях документов, которые подаются для регистрации, должна быть надпись о заверении документа, состоящая из слов Согласно с оригиналом, и личная подпись, инициалы и фамилия, дата заверения каждой копии.
ШАГ 5. Узнаем результаты регистрации на ВНО
С помощью сервиса Состояние обработки документов можно проверить, на каком этапе обработки находятся документы. Чтобы узнать информацию необходимо ввести номер регистрационной карточки.
Документы в региональных центрах обрабатываются по мере поступления. Процедура длится не дольше 10 рабочих дней с момента их поступления.