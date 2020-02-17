КРОК 1. Реєструємося на сайті ЗНО
Зареєструватися для складання ЗНО можна на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.
Там необхідно обрати категорію, до якої ви належите – випускник 2020 року, випускник минулих років або інше.
КРОК 2. Збираємо документи для реєстрації
Для реєстрації на ЗНО вам знадобиться вказати дані, які використовуватимуться для формування реєстраційної картки.
Для цього можна використати паспорт, свідоцтво про народження, тимчасове посвідчення громадянина України, довідку про звернення за захистом в Україні, довідку з навчального закладу або посвідчення біженця.
Крім цього, у формі потрібно заповнити особисті дані – ПІБ, дату народження, місце проживання, контактний телефон, електронну адресу.
Якщо ви потребуєте створення особливих умов у пунктах проходження ЗНО, тоді потрібно поставити галочку навпроти відповідного повідомлення.
До особливих умов належить:
- присутність перекладача жестової мови;
- надання перед початком проведення пробного ЗНО в аудиторії тексту мови інструктора;
- надання можливості використання слухового апарату;
- надання в письмовій формі озвучених текстів до завдань, які спрямовані на перевірку сформованості умінь і навичок, необхідних для розуміння мови на слух;
- надання можливості використання оптичного збільшувача або електронного збільшувача;
- надання зошитів із завданнями та бланків відповідей, надрукованих кеглем шрифту 16 пунктів;
- надання можливості виконання роботи в аудиторії, розташованій на першому поверсі.
КРОК 3. Вибираємо предмети для ЗНО
Обов’язкові – українська мова та література, математика або історія України та один предмет на вибір.
Вибирати можна з таких дисциплін: фізика, хімія, біологія, географія, англійська, французька, німецька та іспанська мови.
КРОК 4. Формуємо пакет документів і передаємо його в регіональний центр
Подайте адміністрації навчального закладу, в якому ви навчаєтеся, документи:
– заповнену реєстраційну картку, яка сформувалася після реєстрації;
– копію паспорта;
– у разі необхідності інші документи, наприклад, медичний висновок про створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання.
На копіях документів, які подаються для реєстрації, повинен бути напис про завірення документа, що складається зі слів Згідно з оригіналом і особистий підпис, ініціали та прізвище, дата завірення кожної копії.
КРОК 5. Дізнаємося результати реєстрації на ЗНО
За допомогою сервісу Стан опрацювання документів можна перевірити, на якому етапі обробки перебувають документи. Щоб дізнатися інформацію, необхідно ввести номер реєстраційної картки.
Документи в регіональних центрах опрацьовуються по мірі надходження. Процедура триває не довше 10 робочих днів з моменту їх надходження.