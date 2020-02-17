Для реєстрації на ЗНО вам знадобиться вказати дані, які використовуватимуться для формування реєстраційної картки.

Для цього можна використати паспорт, свідоцтво про народження, тимчасове посвідчення громадянина України, довідку про звернення за захистом в Україні, довідку з навчального закладу або посвідчення біженця.

Крім цього, у формі потрібно заповнити особисті дані – ПІБ, дату народження, місце проживання, контактний телефон, електронну адресу.

Якщо ви потребуєте створення особливих умов у пунктах проходження ЗНО, тоді потрібно поставити галочку навпроти відповідного повідомлення.

До особливих умов належить: