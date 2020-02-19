Укртелеком с 1 марта повышает тарифы – сколько придется платить

С 1 марта компания Укртелеком повышает тарифы на проводное радиовещание и стационарную телефонную связь.

Для абонентов (физических лиц) прекращается действие скидки за ежемесячную оплату за услуги фиксированной телефонной связи, которая действовала с 1 января.

Новые тарифы компании Укртелеком:

Домашний безлимитный (200 мин для звонков на мобильные телефоны) – 123 грн/мес.

Домашний базовый (120 мин для звонков) – 117 грн/мес.

Простой минимальный (167 мин для местных звонков) – 71,65 грн/мес.

Простой (неограниченные местные звонки) – 73,81 грн/мес.

Читайте: К 2024 году можно покрыть 95% населенных пунктов 4G-интернетом – Гончарук

Также изменился тариф на проводное радио. С 1 марта ежемесячно придется платить 45 грн.

Ранее Факты ICTV писали, что Минцифры запустило бесплатную платформу Цифровое образование.

Источник: Укртелеком