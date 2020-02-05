PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

К 2024 году можно покрыть 95% населенных пунктов 4G-интернетом – Гончарук

Кабинет министров Украины утвердил изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины, направленные на упрощение построения мобильными операторами 4G-сетей.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

– Перераспределение частот в диапазонах 800-900 МГц улучшит доступ к мобильному интернету и облегчит операторам процесс построения сетей 4G.

Уже в первых числах марта операторы обновят свои лицензии. В апреле свою сеть начнет развивать оператор Интертелеком, а в июле – мобильные операторы большой тройки, – написал Гончарук.

Читайте: Страх перед 4G: на Прикарпатье селяне не дают установить вышки мобильной связи

Он отметил, что таким образом можно обеспечить до 2024-го года 95% покрытия транспортной инфраструктуры, населенных пунктов и их социальных объектов доступом к высокоскоростному интернету.

– Украинцы смогут полноценно пользоваться преимуществами цифрового мира, в частности в сферах образования, медицины, электронной коммерции, административных услуг, развития электронной демократии, – отметил премьер.

Напомним, Минцифры запустило бесплатную платформу Цифровое образование.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка