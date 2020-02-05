К 2024 году можно покрыть 95% населенных пунктов 4G-интернетом – Гончарук

Кабинет министров Украины утвердил изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины, направленные на упрощение построения мобильными операторами 4G-сетей.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

– Перераспределение частот в диапазонах 800-900 МГц улучшит доступ к мобильному интернету и облегчит операторам процесс построения сетей 4G. Уже в первых числах марта операторы обновят свои лицензии. В апреле свою сеть начнет развивать оператор Интертелеком, а в июле – мобильные операторы большой тройки, – написал Гончарук.

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Он отметил, что таким образом можно обеспечить до 2024-го года 95% покрытия транспортной инфраструктуры, населенных пунктов и их социальных объектов доступом к высокоскоростному интернету.

– Украинцы смогут полноценно пользоваться преимуществами цифрового мира, в частности в сферах образования, медицины, электронной коммерции, административных услуг, развития электронной демократии, – отметил премьер.

Напомним, Минцифры запустило бесплатную платформу Цифровое образование.