Минцифры запустило бесплатную платформу Цифровое образование

Министерство цифровой трансформации Украины запускает бесплатную образовательную платформу osvita.diia.gov.ua для обучения украинцев цифровым навыкам.

– Сегодня мы запускаем образовательную онлайн-платформу по обучению украинцев цифровым навыкам. Каждый должен иметь право на бесплатное образование в этой сфере. Впоследствии это станет нашим национальным конкурентным преимуществом.

Учиться по нашей программе можно будет и в любой компьютеризированной библиотеке, – написал вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.