Минцифры запустило бесплатную платформу Цифровое образование

Министерство цифровой трансформации Украины запускает бесплатную образовательную платформу osvita.diia.gov.ua для обучения украинцев цифровым навыкам.
– Сегодня мы запускаем образовательную онлайн-платформу по обучению украинцев цифровым навыкам. Каждый должен иметь право на бесплатное образование в этой сфере. Впоследствии это станет нашим национальным конкурентным преимуществом.
Учиться по нашей программе можно будет и в любой компьютеризированной библиотеке, – написал вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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По его словам, целью данной инициативы министерства является обучить за три года 6 млн украинцев.
До 30 января 2020 года платформа работает в тестовом режиме.
Ранее Михаил Федоров сообщил, что в Украине запустят онлайн-платформу для консультации бизнеса.