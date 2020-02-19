Укртелеком з 1 березня підвищує тарифи – скільки доведеться платити

З 1 березня компанія Укртелеком підвищує тарифи на проводове радіомовлення і стаціонарний телефонний зв’язок.

Для абонентів (фізичних осіб) припиняється дія знижки за щомісячну оплату за послуги фіксованого телефонного зв’язку, яка діяла з 1 січня.

Нові тарифи компанії Укртелеком:

Домашній безлімітний (200 хв для дзвінків на мобільні телефони) – 123 грн/міс.

Домашній базовий (120 хв для дзвінків) – 117 грн/міс.

Простий мінімальний (167 хв для місцевих дзвінків) – 71,65 грн/міс.

Простий (необмежені місцеві дзвінки) – 73,81 грн/міс.

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Також змінився тариф на проводове радіо. З 1 березня щомісяця доведеться платити 45 грн.

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Джерело: Укртелеком