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Факти / Україна / Суспільство

Укртелеком з 1 березня підвищує тарифи – скільки доведеться платити

З 1 березня компанія Укртелеком підвищує тарифи на проводове радіомовлення і стаціонарний телефонний зв’язок.

Для абонентів (фізичних осіб) припиняється дія знижки за щомісячну оплату за послуги фіксованого телефонного зв’язку, яка діяла з 1 січня.

Нові тарифи компанії Укртелеком:

  • Домашній безлімітний (200 хв для дзвінків на мобільні телефони) – 123 грн/міс.
  • Домашній базовий (120 хв для дзвінків) – 117 грн/міс.
  • Простий мінімальний (167 хв для місцевих дзвінків) – 71,65 грн/міс.
  • Простий (необмежені місцеві дзвінки) – 73,81 грн/міс.

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Також змінився тариф на проводове радіо. З 1 березня щомісяця доведеться платити 45 грн.

Раніше Факти ICTV писали, що Мінціфри запустило безкоштовну платформу Цифрове освіту.

Джерело: Укртелеком

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