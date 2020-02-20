В Полтавской области вблизи Медицинского центра Национальной гвардии Новые Санжары начали собираться люди для того, чтобы не допустить размещения в здании граждан, которых эвакуировали из китайского Уханя.

Протесты начались еще 19 февраля вечером из-за информации о якобы размещении эвакуированных граждан в указанном медицинском центре.

Сейчас в соцсетях распространяется информация о том, что вблизи Новых Санжар собралось еще больше людей. Их требования не изменились.

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Также в соцсетях активно пишут о том, что между протестующими и правоохранителями, которые охраняют указанный объект, возникли небольшие стычки.

Факты ICTV обратились в пресс-службу ГУ НП Полтавской области, где изданию сообщили о том, что пока информация о протестах около медицинского центра уточняется.

В ГСЧС официально сообщили о том, что самолет с эвакуированными гражданами приземлится в аэропорту Харькова, после чего пассажиров доставят в медицинский центр Национальной гвардии Новые Санжары, где они будут находиться на карантине.

К слову, самолет, на котором находятся эвакуированные из Китая граждане, резко изменил курс в сторону Полтавы.