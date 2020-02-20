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Факти / Україна

Біля Нових Санжар протестують проти розміщення евакуйованих з Уханя

У Полтавській області поблизу Медичного центру Національної гвардії Нові Санжари почали збиратися люди для того, аби не допустити розміщення у будівлі громадян, яких евакуювали з китайського Уханя.

Протести почалися ще 19 лютого ввечері через інформацію про нібито розміщення евакуйованих громадян в зазначеному медичному центрі.

Наразі у соцмережах розповсюджується інформація про те, що поблизу Нових Санжар зібралося ще більше людей. Їхні вимоги не змінилися.

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Також у соцмережах активно пишуть про те, що між протестувальниками та правоохоронцями, які охороняють зазначений об’єкт, виникли невеликі сутички.

Факти ICTV звернулися до прес-служби ГУ НП Полтавської області, де виданню повідомили про те, що поки інформація щодо протестів поблизу медичного центру уточнюється.

У ДСНС офіційно повідомили про те, що літак з евакуйованими громадянами приземлиться в аеропорту Харкова, після чого пасажирів доправлять до медичного центру Національної гвардії Нові Санжари, де вони знаходитимуться на карантині.

До слова, літак, на якому знаходяться евакуйовані з Китаю громадяни, різко змінив курс у бік Полтави.

Джерело: ДСНС

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