Когда прилетел самолет
Самолет с эвакуированными из Уханя гражданами прилетел в аэропорт Борисполь приблизительно в 9.40. Однако там его дозаправили.
После этого он вновь отправился в свой изначальный пункт назначения – аэропорт Харькова, куда длительное время не мог приземлиться из-за тумана.
Рейс совершил посадку приблизительно в 11.50.
Сколько человек на борту
На борту самолета находились 48 украинцев, 27 граждан других государств и 17 членов экипажа.
Какие меры предосторожности принимали
Перед вылетом в Украину была проведена медицинская проверка всех граждан. Тех, у кого не было повышенной температуры и других симптомов коронавируса, пустили на борт самолета.
Всю команду рейса обеспечили защитными костюмами и масками, в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Все пассажиры находились в отдельной зоне самолета, где им выдали маски и антисептики.
Что будет с самолетом
Самолет, в котором находились эвакуированные из Китая граждане, обработает санитарно-эпидемиологическая служба. Также в нем заменят фильтры системы кондиционирования по рекомендации компании Boeing.
Авиалайнер сможет вернуться к выполнению рейсов спустя сутки после проведения указанных работ.
Что будет с пассажирами после прилета
По прилету в аэропорт граждане прошли медицинскую проверку, а их багаж дезинфицировали.
На данный момент ни у кого из них не выявили признаки заболевания ОРВИ.
Паспортный контроль и таможенные формальности провели возле трапа самолета.
Сейчас пассажиров и всех, кто с ними контактировал, посадили в специальные автобусы и везут к месту прохождения обсервации. Их сопровождает спецтранспорт ГСЧС и полиция.
Где будет проходить обсервация
Эвакуированные из Уханя граждане будут проходить обсервацию в медицинском центре Национальной гвардии Украины Новые Санжары в Полтавской области.
Во время обсервации эвакуированные и персонал будут снабжены специальными средствами индивидуальной защиты. Врачи будут наблюдать за состоянием людей, которые находятся на обсервации, и будут готовы предоставить им необходимую медицинскую помощь.
Сколько будет длиться обсервация
Обсервация продлится 14 дней. Именно столько времени необходимо для выявления коронавируса согласно рекомендациям ВООЗ.
Все граждане будут находиться в индивидуальных помещениях с должным уровнем комфорта для проживания.
Отходы из зоны обсервации не попадут в общую канализацию и будут утилизированы специальным методом.
Что будет после обсервации
После обсервации всех украинцев, у которых не будет симптомов заболевания, отпустят домой. Граждане иностранных государств вернутся в свои страны.
Если у кого-то из граждан выявят подозрение на заболевание новым типом коронавируса, срок их пребывания на обсервации продлят еще на 14 дней с момента выявления инфекции.