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Факты / Украина
Эвакуация украинцев из Уханя: где приземлился самолет и что известно об обсервации
Эвакуация украинцев из Уханя: где приземлился самолет и что известно об обсервации

20 февраля из китайского Уханя вернулся самолет, которым эвакуировали граждан Украины и других государств. Они все будут находиться на обсервации в течение 14 дней, чтобы не допустить возможного распространения коронавируса Covid-19 по Украине.

Пока ни у одного из пассажиров не обнаружили признаков заболевания коронавирусом. Факты ICTV рассказывают все, что нужно знать об эвакуации.

Когда прилетел самолет

Самолет с эвакуированными из Уханя гражданами прилетел в аэропорт Борисполь приблизительно в 9.40. Однако там его дозаправили.

После этого он вновь отправился в свой изначальный пункт назначения – аэропорт Харькова, куда длительное время не мог приземлиться из-за тумана.

Рейс совершил посадку приблизительно в 11.50.

Сколько человек на борту

На борту самолета находились 48 украинцев, 27 граждан других государств и 17 членов экипажа.

Какие меры предосторожности принимали

Перед вылетом в Украину была проведена медицинская проверка всех граждан. Тех, у кого не было повышенной температуры и других симптомов коронавируса, пустили на борт самолета.

Всю команду рейса обеспечили защитными костюмами и масками, в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Все пассажиры находились в отдельной зоне самолета, где им выдали маски и антисептики.

Что будет с самолетом

Самолет, в котором находились эвакуированные из Китая граждане, обработает санитарно-эпидемиологическая служба. Также в нем заменят фильтры системы кондиционирования по рекомендации компании Boeing.

Авиалайнер сможет вернуться к выполнению рейсов спустя сутки после проведения указанных работ.

Что будет с пассажирами после прилета

По прилету в аэропорт граждане прошли медицинскую проверку, а их багаж дезинфицировали.

На данный момент ни у кого из них не выявили признаки заболевания ОРВИ.

Паспортный контроль и таможенные формальности провели возле трапа самолета.

Сейчас пассажиров и всех, кто с ними контактировал, посадили в специальные автобусы и везут к месту прохождения обсервации. Их сопровождает спецтранспорт ГСЧС и полиция.

Где будет проходить обсервация

Эвакуированные из Уханя граждане будут проходить обсервацию в медицинском центре Национальной гвардии Украины Новые Санжары в Полтавской области.

Во время обсервации эвакуированные и персонал будут снабжены специальными средствами индивидуальной защиты. Врачи будут наблюдать за состоянием людей, которые находятся на обсервации, и будут готовы предоставить им необходимую медицинскую помощь.

Сколько будет длиться обсервация

Обсервация продлится 14 дней. Именно столько времени необходимо для выявления коронавируса согласно рекомендациям ВООЗ.

Все граждане будут находиться в индивидуальных помещениях с должным уровнем комфорта для проживания.

Отходы из зоны обсервации не попадут в общую канализацию и будут утилизированы специальным методом.

Что будет после обсервации

После обсервации всех украинцев, у которых не будет симптомов заболевания, отпустят домой. Граждане иностранных государств вернутся в свои страны.

Если у кого-то из граждан выявят подозрение на заболевание новым типом коронавируса, срок их пребывания на обсервации продлят еще на 14 дней с момента выявления инфекции.

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