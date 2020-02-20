Эвакуация украинцев из Уханя: где приземлился самолет и что известно об обсервации

20 февраля из китайского Уханя вернулся самолет, которым эвакуировали граждан Украины и других государств. Они все будут находиться на обсервации в течение 14 дней, чтобы не допустить возможного распространения коронавируса Covid-19 по Украине.

Пока ни у одного из пассажиров не обнаружили признаков заболевания коронавирусом. Факты ICTV рассказывают все, что нужно знать об эвакуации.