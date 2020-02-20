Евакуація українців з Уханя: де приземлився літак і що відомо про обсервацію

20 лютого з китайського Уханя повернувся літак, яким евакуювали громадян України та інших держав. Вони всі перебуватимуть на обсервації протягом 14 днів, аби не допустити можливого розповсюдження коронавірусу Covid-19 Україною.

Наразі в жодного з пасажирів не виявили ознак захворювання на коронавірус. Факти ICTV розповідають все, що потрібно знати про евакуацію.