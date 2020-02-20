Коли прилетів літак
Літак з евакуйованими з Уханя громадянами прилетів в аеропорт Бориспіль приблизно о 9.40. Однак там його дозаправили.
Після цього він знову відправився в свій початковий пункт призначення – аеропорт Харкова, куди тривалий час не міг приземлитися через туман.
Рейс здійснив посадку приблизно об 11.50.
Скільки людей на борту
На борту літака перебували 48 українців, 27 громадян інших держав та 17 членів екіпажу.
Яких запобіжних заходів вживали
Перед вильотом в Україну була проведена медична перевірка всіх громадян. Тих, у кого не було підвищеної температури та інших симптомів коронавірусу, пустили на борт літака.
Всю команду рейсу забезпечили захисними костюмами і масками, відповідно до рекомендацій ВООЗ. Всі пасажири перебували в окремій зоні літака, де їм видали маски та антисептики.
Що буде з літаком
Літак, в якому перебували евакуйовані з Китаю громадяни, обробить санітарно-епідеміологічна служба. Також в ньому замінять фільтри системи кондиціонування за рекомендацією компанії Boeing.
Авіалайнер зможе повернутися до виконання рейсів через добу після проведення зазначених робіт.
Що буде з пасажирами після прильоту
Після прильоту в аеропорт громадяни пройшли медичну перевірку, а їх багаж дезінфікували.
Наразі у жодного з них не виявили ознак захворювання на ГРВІ.
Паспортний контроль і митні формальності провели біля трапа літака.
Зараз пасажирів і всіх, хто з ними контактував, посадили у спеціальні автобуси і везуть до місця проходження обсервації. Їх супроводжує спецтранспорт ДСНС і поліція.
Де проходитиме обсервація
Евакуйовані з Уханя громадяни проходитимуть обсервацію у медичному центрі Національної гвардії України Нові Санжари в Полтавській області.
Під час обсервації евакуйовані і персонал будуть забезпечені спеціальними засобами індивідуального захисту. Лікарі спостерігатимуть за станом людей, які перебувають на обсервації, і будуть готові надати їм необхідну медичну допомогу.
Скільки триватиме обсервація
Обсервація триватиме 14 днів. Саме стільки часу необхідно для виявлення коронавірусу, згідно з рекомендаціями ВООЗ.
Всі громадяни перебуватимуть в індивідуальних приміщеннях з належним рівнем комфорту для проживання.
Відходи з зони обсервації не потраплять в загальну каналізацію і будуть утилізовані спеціальним методом.
Що буде після обсервації
Після обсервації всіх українців, в яких не буде симптомів захворювання, відпустять додому. Громадяни іноземних держав повернуться до своїх країн.
Якщо у когось з громадян виявлять підозру на захворювання на новий тип коронавірусу, термін їхнього перебування на обсервації і продовжать ще на 14 днів з моменту виявлення інфекції.