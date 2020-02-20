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Факты / Украина / Общество

СБУ задержала агента “ЛНР”, который ранее работал в МВД

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента, который передавал информацию об украинских военных представителям так называемой МГБ ЛНР.

Он собирал сведения о дислокации и перемещении подразделений ВСУ, а затем передавал эту информацию российским кураторам.

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Задержанный был бывшим сотрудником органов Министерства внутренних дел и жил во временно оккупированном Луганске. Мужчину объявили в международный розыск, а он тем временем скрывался в разных населенных пунктах Украины.

Задержали его в столице, по месту временного проживания.

СБУ задержала агента “ЛНР”, который ранее работал в МВД / 2 фотографии

Напомним, СБУ предотвратила убийство экс-командира разведподразделения батальона ВС Украины, которое заказали спецслужбы РФ.

Источник: СБУ

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