Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента, который передавал информацию об украинских военных представителям так называемой МГБ ЛНР.
Он собирал сведения о дислокации и перемещении подразделений ВСУ, а затем передавал эту информацию российским кураторам.
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Задержанный был бывшим сотрудником органов Министерства внутренних дел и жил во временно оккупированном Луганске. Мужчину объявили в международный розыск, а он тем временем скрывался в разных населенных пунктах Украины.
Задержали его в столице, по месту временного проживания.
СБУ задержала агента “ЛНР”, который ранее работал в МВД / 2 фотографии
Напомним, СБУ предотвратила убийство экс-командира разведподразделения батальона ВС Украины, которое заказали спецслужбы РФ.
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