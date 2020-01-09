Спецслужбы РФ заказали убийство украинского разведчика, СБУ помешала

В Харькове контрразведка СБУ предупредила убийство бывшего командира разведывательного подразделения батальона ВСУ на заказ спецслужб РФ.

Российские спецслужбы заказали харьковчанину, бывшему нацгвардейцу, убийство экс-командира разведподразделения батальона ВС Украины.

Он был уволен с Нацгвардии за злоупотребление служебным положением.

Задание диверсант получил при встрече с кураторами в России. За это ему обещали денежное вознаграждение.

– Так Кремль планировал отомстить военному за проведение ряда успешных операций. Среди заслуг украинского разведчика, в том числе, и уничтожение группы офицеров Вооруженных сил страны-агрессора, один из которых носил звание “Героя России”, – пояснили в СБУ.

Он планировал заложить самодельное взрывное устройство в многоквартирном жилом доме, где живет командир. Его мощность – полкилограмма тротила.

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Диверсанта СБУ задержала в подъезде дома во время подготовки к преступлению.











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