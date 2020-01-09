Спецслужбы РФ заказали убийство украинского разведчика, СБУ помешала

В Харькове контрразведка СБУ предупредила убийство бывшего командира разведывательного подразделения батальона ВСУ на заказ спецслужб РФ.
Российские спецслужбы заказали харьковчанину, бывшему нацгвардейцу, убийство экс-командира разведподразделения батальона ВС Украины.
Он был уволен с Нацгвардии за злоупотребление служебным положением.
Задание диверсант получил при встрече с кураторами в России. За это ему обещали денежное вознаграждение.
– Так Кремль планировал отомстить военному за проведение ряда успешных операций. Среди заслуг украинского разведчика, в том числе, и уничтожение группы офицеров Вооруженных сил страны-агрессора, один из которых носил звание “Героя России”, – пояснили в СБУ.
Он планировал заложить самодельное взрывное устройство в многоквартирном жилом доме, где живет командир. Его мощность – полкилограмма тротила.
Читайте: Хакеры из Днепра атаковали госучреждения Украины по приказу ФСБ
Диверсанта СБУ задержала в подъезде дома во время подготовки к преступлению.
Недавно СБУ разоблачила в Киеве ботоферму, которая создавала и продвигала фейковые аккаунты.