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Спецслужбы РФ заказали убийство украинского разведчика, СБУ помешала

В Харькове контрразведка СБУ предупредила убийство бывшего командира разведывательного подразделения батальона ВСУ на заказ спецслужб РФ.

Спецслужби РФ замовили вбивство українського розвідника

Российские спецслужбы заказали харьковчанину, бывшему нацгвардейцу, убийство экс-командира разведподразделения батальона ВС Украины.

Он был уволен с Нацгвардии за злоупотребление служебным положением.

Задание диверсант получил при встрече с кураторами в России. За это ему обещали денежное вознаграждение.

– Так Кремль планировал отомстить военному за проведение ряда успешных операций. Среди заслуг украинского разведчика, в том числе, и уничтожение группы офицеров Вооруженных сил страны-агрессора, один из которых носил звание “Героя России”, – пояснили в СБУ.

Он планировал заложить самодельное взрывное устройство в многоквартирном жилом доме, где живет командир. Его мощность – полкилограмма тротила.

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Диверсанта СБУ задержала в подъезде дома во время подготовки к преступлению.

 

  • Спецслужби РФ замовили вбивство українського розвідника, СБУ завадила
  • Спецслужби РФ замовили вбивство українського розвідника, СБУ завадила
  • Спецслужби РФ замовили вбивство українського розвідника, СБУ завадила
  • Спецслужби РФ замовили вбивство українського розвідника, СБУ завадила
  • Спецслужби РФ замовили вбивство українського розвідника, СБУ завадила
  • Спецслужби РФ замовили вбивство українського розвідника, СБУ завадила
Спецслужбы РФ заказали убийство украинского разведчика, СБУ помешала / 3 фотографии

Недавно СБУ разоблачила в Киеве ботоферму, которая создавала и продвигала фейковые аккаунты.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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