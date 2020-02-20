Контррозвідка Служби безпеки України затримала агента, який передавав інформацію про українських військових представникам так званої МГБ ЛНР.
Він збирав відомості про дислокацію і переміщення підрозділів ЗСУ, а потім передавав цю інформацію російським кураторам.
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Затриманий був колишнім співробітником органів Міністерства внутрішніх справ та мешкав у тимчасово окупованому Луганську. Чоловіка оголосили в міжнародний розшук, а він тим часом переховувався у різних населених пунктах України.
Затримали його у столиці, за місцем тимчасового проживання.
СБУ затримала агента “ЛНР”, який раніше працював на МВС / 2 фотографии
Нагадаємо, СБУ попередила вбивство екс-командира розвідпідрозділу батальйону ЗС України, яке замовили спецслужби РФ.
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