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Факти / Україна / Суспільство

СБУ затримала агента “ЛНР”, який раніше працював на МВС

Контррозвідка Служби безпеки України затримала агента, який передавав інформацію про українських військових представникам так званої МГБ ЛНР.

Він збирав відомості про дислокацію і переміщення підрозділів ЗСУ, а потім передавав цю інформацію російським кураторам. 

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Затриманий був колишнім співробітником органів Міністерства внутрішніх справ та мешкав у тимчасово окупованому Луганську. Чоловіка оголосили в міжнародний розшук, а він тим часом переховувався у різних населених пунктах України.

Затримали його у столиці, за місцем тимчасового проживання.

СБУ затримала агента “ЛНР”, який раніше працював на МВС / 2 фотографии

Нагадаємо, СБУ попередила вбивство екс-командира розвідпідрозділу батальйону ЗС України, яке замовили спецслужби РФ.

Джерело: СБУ

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