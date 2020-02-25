Суд не восстановил Насирова в должности – Малюська объяснил почему

Министерство юстиции подаст кассационную жалобу на решение Шестого апелляционного административного суда, который подтвердил незаконность увольнения Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы.

Глава ведомства Денис Малюська отметил, что сейчас министерство ждет текст постановления, чтобы определиться с дальнейшими действиями.

– Кассационную жалобу точно подадим, – сообщил Малюська.

Также министр уточнил, что апелляционный суд не восстанавливал Насирова на посту главы ГФС, ведь производство по требованиям по восстановлению в должности и взыскании утраченного заработка было приостановлено по ходатайству самого истца – Насирова.

Читайте: Насиров арендовал у профсоюза таможни дом в Конча-Заспе за 6,7 тыс. грн в месяц

– Суд оставил без изменений решение первой инстанции и подтвердил незаконность распоряжения Кабинета министров об увольнении чиновника с должности главы ДФС. То есть текущий статус: увольнение признано незаконным, принудительного восстановления в должности нет, – отметил Малюська.

Напомним, 3 марта 2017 года Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС, возложив обязанности главы ведомства на и. о. заместителя главы службы Мирослава Продана.

Затем 31 января 2018 года правительство освободило Насирова от должности.

Экс-главу ГФС подозревали в принятии ряда незаконных решений, из-за чего государство понесло убытки в 2 млрд грн.

Источник: Denis Malyuska