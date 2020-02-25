Суд не поновив Насірова на посаді – Малюська пояснив чому

Міністерство юстиції подасть касаційну скаргу на рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, який підтвердив незаконність звільнення Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби.

Очільник відмства Денис Малюська зазначив, що наразі міністерво чекає на текст постанови, щоб визначитися з подальшими діями.

– Касаційну скаргу точно подамо, – повідомив Малюська.

Також Малюська уточнив, що апеляційний суд не відновлював Насірова на посаді глави ДФС, адже провадження за вимогами по відновленню на посаді та стягнення втраченого заробітку було припинене за клопотанням самого позивача – Насірова.

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– Суд залишив без змін рішення суду першої інстанції та підтвердив незаконність розпорядження Кабінету міністрів про звільнення чиновника з посади голови ДФС. Тобто поточний статус: звільнення визнано незаконним, примусового відновлення на посаді немає, – зазначив Малюська.

Нагадаємо, 3 березня 2017 року Кабмін усунув Насірова з посади глави ДФС, поклавши обов’язки глави відомства на в. о. заступника голови служби Мирослава Продана.

Потім 31 січня 2018 року уряд звільнив Насірова з посади.

Екс-голову ДФС підозрювали в ухваленні низки незаконних рішень, через що держава понесла збитки у 2 млрд грн.

Джерело: Denis Malyuska