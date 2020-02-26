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Факты / Украина / Политика

Гончарук о возможной отставке: Никаких заявлений я не писал

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что не писал никаких заявлений об отставке и с Зеленским эту тему не обсуждал.

– Никаких заявлений я не писал и с президентом соответствующих тем не обсуждал, – заявил Гончарук во время брифинга.

По его словам, правительство работает в обычном режиме.

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В то же время Гончарук отметил, что встречался с бизнесменом Сергеем Тигипком.

– Я за последний месяц посмотрел более 20 лиц. Нам действительно необходимо усилить советниками или какими-то должностями правительство, которые хорошо понимают, что такое промышленность, – добавил он.

Напомним, экс-регионалу и украинскому бизнесмену Сергею Тигипко начали сулить кресло премьер-министра Украины. Об этом СМИ пишут со ссылкой на свои источники.

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