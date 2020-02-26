Гончарук про можливу відставку: Жодних заяв я не писав

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що не писав жодних заяв про відставку і з Зеленським цю тему не обговорював.
– Жодних заяв я не писав і з президентом відповідних тем не обговорював, – заявив Гончарук під час брифінгу.
За його словами, уряд працює в звичайному режимі.
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Водночас Гончарук зазначив, що зустрічався з бізнесменом Сергієм Тігіпком.
– Я за останній місяць подивився більше 20 осіб. Нам дійсно необхідно посилити радниками або якимись посадами уряд, які добре розуміють, що таке промисловість, – додав він.
Нагадаємо, екс-регіоналу та українському бізнесменові Сергію Тігіпку почали пророчити крісло прем’єр-міністра України. Про це ЗМІ пишуть з посиланням на свої джерела.
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