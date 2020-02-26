Тигипко премьер? Будут ли изменения в Кабмине и кто может его возглавить

На Грушевского скоро появится новый премьер-министр Украины, а Алексей Гончарук уйдет в отставку. В то же время один из кандидатов на пост главы правительства – Сергей Тигипко, чиновник времен Виктора Януковича. Такие слухи распространились в некоторых СМИ и Telegram-каналах.

Сам Гончарук, к слову, заявил, что с президентом свою отставку не обсуждал и заявлений на увольнение не писал.

– Сколько я себя помню – меня увольняют, – пошутил он.

Факты ICTV разобрались, действительно ли в Кабмине состоятся ротации, кто претендует на премьерское кресло и какие шансы у кандидатов.

Гончарук может уйти?

Правительство Алексея Гончарука пришло к власти в конце августа 2019 года и работает уже шесть месяцев.

В начале своей каденции была утверждена Программа деятельности Кабинета министров, и в соответствии с законодательством, это предоставляет правительству иммунитет на ближайший год без права рассмотрения в парламенте отставки.

Но политологи утверждают, это не станет преградой, ведь Гончарук может уволиться по собственному желанию.

– Украинская политика – это место, где нет ничего невозможного. Даже норма закона не мешает политическим прихотям – или норму меняют, или ее игнорируют, ведь есть политическая целесообразность, – отмечает политтехнолог Андрей Золотарев.

По словам эксперта – правительство оказалось уязвимым звеном системы власти и слишком быстро начало набирать токсичность.

– Все началось с отставки Богдана. Власть запускает реструктуризацию. До досрочных выборов в Раду еще долго, а правительство – кратчайший и самый эффективный способ добавить легитимности власти. Ждать дальше – это получить сокрушительное поражение на местных выборах.

Но политолог Игорь Рейтерович уверяет – пока Рада рассматривает законопроект о рынке земли, принимать решение о кадровых ротациях не будут.

Кто следующий?

Кандидатов, по крайней мере тех, чьи фамилии звучат в информационном пространстве, несколько. Самый популярный – Сергей Тигипко. То, что с этим кандидатом проводили собеседование, подтвердил и сам президент Зеленский.

Эксперты подтверждают, что он – один из наиболее вероятных претендентов, ведь в обществе появляется запрос не на новые лица, а на профессионалов. При этом в Офисе президента все очень быстро меняется. Если еще в понедельник рассматривали и другие кадры, то на утро среды Тигипко получил преимущество, убеждает Золотарев:

– За сутки акции Тигипко подросли.

Хотя Игорь Рейтерович обращает внимание на то, почему информация вышла в публичную плоскость. С одной стороны, это может быть проверка на то, как общество будет реагировать на появление таких фамилий.

– С другой стороны, это можно рассматривать как борьбу за власть в окружении президента. Когда такие фамилии появляются, они нацелены слить кандидатуру еще до реального этапа ее утверждения, – говорит эксперт.

Тигипко пришел в политику еще в конце 90-х годов. Тогда он стал вице-премьер-министром при премьер-министре Павле Лазаренко, впоследствии же работал в правительстве Виктора Ющенко, а затем и Виктора Януковича.

– Появляется тренд на профессионалов, бюрократов в хорошем смысле слова, людей с опытом. Предложив не новое лицо, можно аргументировать это тем, что сейчас есть серьезные вызовы, кризисные моменты, а такой человек знает, что делать, более того, он последние годы аполитичен, – говорит Рейтерович.

Наряду с Тигипко рассматривается и другой госменеджер- Валерий Хорошковский. Он, как и первый кандидат, в политике с конца 90-х. Начинал народным депутатом, а затем работал министром экономики при Леониде Кучме, председателем таможенной службы при Викторе Ющенко, председателем СБУ и министром финансов при Викторе Януковиче. В начале же декабря 2019 года Гончарук говорил о том, что Хорошковский консультирует таможню.

А люстрация?

Но оба кандидата подпадают под закон 2014-2015 годов О люстрации, согласно которому чиновники времен Януковича не могут занимать государственные должности.

Хотя во вторник, 24 февраля, ЕСПЧ окончательно признал, что украинский закон О люстрации противоречит правам, в частности нарушает сразу две статьи Конвенции о защите прав человека.

А в Минюсте уже анонсировали создание комиссии, которая будет рассматривать жалобы граждан, что считают свою люстрацию неправомерной.

Хотя даже несмотря на это, эксперты убеждены, что закон о люстрации не будет преградой для кандидатов в будущие премьеры.

– И для Хорошковского, и для Тигипко можно будет найти лазейки в законодательстве. Они достаточно давно были у власти, и их сложно назвать очень ангажированными, – говорит Рейтерович.

Есть и другие…

Но два кандидата из правительства Януковича далеко не все, кого в Офисе президента могут рассматривать на должность главы Кабмина.

Наряду с ними вспоминают фамилию еще одного старого политического деятеля – Олега Дубину. Он был вице-премьером в правительстве Ющенко и Кинаха, затем советником Кучмы, первым заместителем секретаря СНБО и даже возглавлял Нафтогаз. С последнего места работы он ушел в 2010 году и фактически больше в политике не появлялся.

Еще один менеджер из газовой сферы – исполнительный директор Нафтогаза – Юрий Витренко. Его, к слову, рассматривали еще в августе, когда впервые выбирали кандидатуру на главу правительства.

Но этих людей, по словам экспертов, “перенесли во вторую десятку”.

– Сначала о них очень серьезно говорили. Мы могли увидеть это по определенной публичной активизации Витренко, когда он делал много заявлений, некоторые из которых даже не касались профиля его деятельности, – говорит Рейтерович.

Помимо прочего, по его словам, Нафтогаз – специфическая структура, которая накладывает на людей клеймо.

Арсен Аваков, министр внутренних дел, тоже попал в поле зрения медиа как потенциальной кандидат. По словам экспертов, он сегодня действительно играет важную роль во власти.

– Мы видели, как он вел себя во время кризиса в Новых Санжарах, он начинает летать с президентом в зарубежные командировки, так что его влияние начинает распространяться и на внешнюю политику.

Но, убежден политолог, из-за высокого личного антирейтинга и отсутствия поддержки со стороны большого количества депутатов и людей в Офисе президента его кандидатура маловероятна.

– Если Аваков станет главой правительства, мы будем иметь ситуацию премьерства Авакова, при котором будет находиться президент Зеленский, а не наоборот, – говорит Рейтерович.

Кого бы ни рассматривали на должность премьера, политологи сходятся во мнении, что ротации в Кабинете министров положительно отразятся на рейтингах президента, особенно если это правильно подать.

– Это можно подать через социальную составляющую – перед Кабмином были задачи по поднятию благосостояния людей, этого не было сделано, поэтому мы отправляем господина Алексея и назначаем человека, который будет выполнять то, что больше всего волнует граждан.

Несмотря на все это, отставка Гончарука и назначение нового премьера – это пока только слухи. В Офисе президента действительно проводят собеседования, и чиновники это подтверждают, но, по их словам, они просто хотят “усилить правительство”. А вот подтвердятся ли предположения СМИ о перезагрузке органа – вопрос открытый.

Лилия Ященко