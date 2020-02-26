Сергей Тигипко – биография украинского политика и бизнесмена

Экс-регионалу и украинскому бизнесмену Сергею Тигипко начали сулить кресло премьер-министра Украины. Об этом СМИ пишут со ссылкой на свои источники, а политолог Виктор Таран наводит целый список претендентов, где также фигурирует Тигипко.

А затем и президент Украины Владимир Зеленский подтвердил собеседование с Тигипко.

Биография Сергея Тигипко

Родился 13 февраля 1960 года в этнически украинском селе Драгонешты Лазовского района Молдавской ССР.

В 1982 году окончил Днепропетровский металлургический институт по специальности инженер-металлург.

Также Тигипко является кандидатом экономических наук.

После обучения ушел в армию, где служил в танковой части под Новомосковском. Был замкомом роты по технической части. Также был и комсоргом в полке.

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В 1984 году Сергей Тигипко стал заместителем директора по учебно-воспитательной работе Днепропетровского механико-металлургического техникума. Однако карьера преподавателя не сулила больших перспектив, поэтому через два года он идет работать вторым секретарем в Днепропетровском областном комитете ЛКСМУ.

В 1989-1991 годах был первым секретарем обкома комсомола.

В 1991 году Сергей Тигипко стал зампредседателя правления коммерческого банка Дніпро, а в марте следующего года – председателем правления нового днепропетровского КБ Приватбанк. Со временем он становится партнером сооснователей банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, позже они выкупили его долю.

С 1994 по 1997 год он работал внештатным консультантом президента Украины Леонида Кучмы по вопросам денежной политики.

После чего начинается его стремительная политическая карьера:

апрель-июль 1997 – вице-премьер-министр по вопросам экономической реформы в правительстве Павла Лазаренко;

1997-1999 года – вице-премьер по вопросам экономики в Кабмине Валерия Пустовойтенко;

1999-2000 года – министр экономики в правительстве Виктора Ющенко.

В 2000 году на выборах в Верховную Раду в избирательном округе в Павлограде становится народным депутатом, а в 2020-м проходит в парламент по списку блока За единую Украину!

В декабре 2002 года Тигипко избирают на пост главы Национального банка Украины, где он работал до 2002-го.

На президентских выборах в 2004 году Сергей Тигипко возглавлял избирательный штаб Виктора Януковича. 29 ноября 2004 года, после второго тура президентских выборов, он подал в отставку с поста главы Нацбанка и руководителя штаба Януковича, решив сосредоточиться на управлении собственным бизнесом – финансовой группой ТАС.

В марте 2008 года премьер-министр Юлия Тимошенко назначила Тигипко своим советником.

В июне 2009 года покинул пост главы правления финансовой группы ТАС, чтобы сосредоточиться на политике.

На президентских выборах в 2010 году он занял третье место. После чего он получил кресло вице-премьер-министра по вопросам экономики в правительстве регионала Николая Азарова. В результате административной реформы в декабре 2010 года стал министром социальной политики.

16 марта распустил свою партию Сильная Украина и вступил в Партию регионов.

С декабря 2012 года – народный депутат Украины VII созыва, прошел по спискам Партии регионов.

В апреле 2014 года его исключили из Партии регионов, так как политсила не поддержала его кандидатуру на президентских выборах в 2014 году, на которых он занял пятое место.

В октябре 2014 года на парламентских выборах ег партия не набрала 5% проходных.

12 января 2016 года наблюдательный совет ТАСкомбанка назначил Сергея Тигипко председателем правления.

Напомним, 26 февраля президент Владимир Зеленский подтвердил встречу с Сергеем Тигипко, по поводу должности в правительстве.