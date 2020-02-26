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Факты / Украина

СБУ разоблачила пропагандисток сепаратизма в Донецкой и Сумской областях

В Донецкой и Сумской областях сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили двух гражданок, которые занимались пропагандой сепаратизма.

В Мариуполе местная жительница действовала в интересах “ДНР”. По информации следствия, она размещала на персональных страницах одной из запрещенных социальных сетей сепаратистсий контент.

Размещенные публикации содержали призывы к нарушению конституционного строя и территориальной целостности Украины. Кроме того, женщина пыталась популяризировать террористические организации “ЛНР” и “ДНР”.

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– Деструктивные материалы женщина получала из российских пропагандистских интернет-изданий и сайтов боевиков незаконных вооруженных формирований, – сообщили в пресс-службе СБУ.

По подобной схеме действовала жительница Конотопа в Сумской области. В соцсетях она агитировала за “Новороссию” и создание фейковой республики в области.

 

К слову 20 февраля СБУ задержала агента “ЛНР”, который передавал в псевдореспублику информацию об украинских военных.

Источник: СБУ

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