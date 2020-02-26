СБУ викрила пропагандистів сепаратизму у Донецькій і Сумській областях

В Донецькій і Сумській областях співробітники Служби безпеки України викрили двох громадянок, які займалися пропагандою сепаратизму.

У Маріуполі місцева жителька діяла в інтересах “ДНР”. За інформацією слідства, вона розміщувала на персональних сторінках однієї із заборонених соціальних мереж сепаратистський контент.

Розміщені публікації містили заклики до порушення конституційного ладу і територіальної цілісності України. Крім того, жінка намагалася популяризувати терористичні організації “ЛНР” і “ДНР”.

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– Деструктивні матеріали жінка отримувала із російських пропагандистських інтернет-видань та сайтів бойовиків незаконних збройних формувань, – повідомили у прес-службі СБУ.

За подібною схемою діяла жителька Конотопа у Сумській області. У соцмережах вона агітувала за “Новоросію” та створення фейкової республіки в області.

До слова, 20 лютого СБУ затримала агента “ЛНР”, який передавав до псевдореспубліки інформацію про українських військових.