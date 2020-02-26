В шестую годовщину оккупации Крыма активисты забросали территорию посольства РФ в Киеве лаптями, требуя убраться из полуострова.

Полиция пыталась помешать, возникла небольшая потасовка.

На акцию Шесть лет оккупации Крыма – шесть требований к агрессору пришли глава Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев и бывший политзаключенный Олег Сенцов.

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– Смысл был в том, чтобы вручить лапти россиянам, чтобы они удалялись вон из Крыма, – отметил Бариев.

Активисты также озвучили требования: освободить 93 крымских политзаключенных, остановить замещение населения Крыма, прекратить расовую дискриминацию коренного народа полуострова – крымских татар и этнических украинцев, отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа, прекратить милитаризацию Крыма и вывести войска, последний пункт требований – Вон из Крыма!

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, который будет отмечаться ежегодно 26 февраля.

26 февраля 2014 года перед зданием парламента в Крыму состоялся масштабный митинг как сторонников, так противников территориальной целостности Украины. В январе 2015 года СК Россия возбудил уголовное дело о массовых беспорядках на митинге.