Геть з Криму. Посольство РФ у Києві закидали лаптями

У шосту річницю окупації Криму активісти закидали територію посольства РФ у Києві лаптями, вимагаючи забиратися з півострова.

Поліція намагалася завадити, виникла невелика штовханина.

На акцію Шість років окупації Криму – шість вимог до агресора прийшли глава Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв і колишній політв’язень Олег Сенцов.

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– Сенс був у тому, щоб вручити лапті росіянам, щоб вони забиралися геть із Криму, – зазначив Барієв.

Активісти також озвучили вимоги: звільнити 93 кримських політв’язнів, зупинити заміщення населення Криму, припинити расову дискримінацію корінного народу півострова – кримських татар і етнічних українців, скасувати заборону Меджлісу кримськотатарського народу, припинити мілітаризацію Криму і вивести війська, останній пункт вимог – Геть з Криму!

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про встановлення Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, який буде відзначатися щорічно 26 лютого.

Нагадаємо, 26 лютого 2014 року перед будівлею парламенту в Криму відбувся масштабний мітинг як прихильників, так противників територіальної цілісності України. У січні 2015 року СК Росії порушив кримінальну справу про масові заворушення на мітингу.