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Факти / Україна

Геть з Криму. Посольство РФ у Києві закидали лаптями

У шосту річницю окупації Криму активісти закидали територію посольства РФ у Києві лаптями, вимагаючи забиратися з півострова.

Поліція намагалася завадити, виникла невелика штовханина.

На акцію Шість років окупації Криму – шість вимог до агресора прийшли глава Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв і колишній політв’язень Олег Сенцов.

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– Сенс був у тому, щоб вручити лапті росіянам, щоб вони забиралися геть із Криму, – зазначив Барієв.

Активісти також озвучили вимоги: звільнити 93 кримських політв’язнів, зупинити заміщення населення Криму, припинити расову дискримінацію корінного народу півострова – кримських татар і етнічних українців, скасувати заборону Меджлісу кримськотатарського народу, припинити мілітаризацію Криму і вивести війська, останній пункт вимог – Геть з Криму!

Лапти, которые принесли участники акции, Киев, 26 февраля 2020 года

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про встановлення Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, який буде відзначатися щорічно 26 лютого.

Нагадаємо, 26 лютого 2014 року перед будівлею парламенту в Криму відбувся масштабний мітинг як прихильників, так противників територіальної цілісності України. У січні 2015 року СК Росії порушив кримінальну справу про масові заворушення на мітингу.

Джерело: Крим. Реалії

Фото: Dreamstime

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