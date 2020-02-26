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Факты / Украина / Общество

26 февраля – День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя: указ Зеленского

В Украине появился новый праздник – День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, который будет отмечаться ежегодно 26 февраля.

Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского №58/2020 на сайте главы государства, который он ранее анонсировал.

В документе отмечается, что праздник установлен для чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Крыма, “в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины при участии крымских татар, украинцев и представителей других национальностей”.

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Зеленский поручил Кабмину вместе с представителями государственных органов, местного самоуправления, институтов гражданского общества утвердить планы мероприятий ко Дню сопротивления оккупации Крыма и Свастополя.

Напомним, 26 февраля 2014 года перед зданием парламента в Крыму состоялся масштабный митинг как сторонников, так противников территориальной целостности Украины. В январе 2015 года СК Россия возбудил уголовное дело о массовых беспорядках на митинге.

Фото: Dreamstime

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