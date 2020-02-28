На блокпосту на Донбассе задержали участницу НВФ “ЛНР”

Жительница Успенки Лутугинского района Луганской области 28 февраля пыталась пересечь блокпост возле села Городище. Здесь ее задержали нацгвардейцы, потому что данные о ней были в поисковой базе ситуационного центра из-за подозрения в сотрудничестве с боевиками “ЛНР”.

Женщине инкриминируют статью 260 УКУ – Создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности.

Ей грозит от двух до пятнадцати лет.

Читайте: СБУ задержала агента “ЛНР”, который ранее работал в МВД

– Облегчить свое участие (вплоть до освобождения от ответственности) правонарушительница могла бы только в случае, если бы добровольно вышла из такого формирования и сообщила о его существовании органы государственной власти или органы местного самоуправления, – говорится в сообщении.

На днях в Донецкой и Сумской областях СБУ разоблачила двух пропагандисток сепаратизма. В Мариуполе местная жительница действовала в интересах “ДНР”, размещая на персональных страницах одной из запрещенных соцсетей сепаратистский контент.

По подобной схеме действовала и жительница Конотопа – в соцсетях агитировала за “Новороссию” и создание фейковых республики в области.

Фото: ООС