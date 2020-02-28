На блокпосту на Донбасі затримали учасницю НВФ “ЛНР”

Жителька Успенки Лутугинського району Луганської області 28 лютого намагалася перетнути блокпост біля села Городище. Тут її затримали нацгвардійці, адже дані про неї були в пошуковій базі ситуаційного центру через підозру у співпраці з бойовиками “ЛНР”.
Жінці інкримінують статтю 260 ККУ – Створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності.
Їй загрожує від двох до п’ятнадцяти років.
Читайте: СБУ затримала агента “ЛНР”, який раніше працював на МВС
– Полегшити свою участь (аж до звільнення від відповідальності) правопорушниця могла б лише у разі, якби добровільно вийшла з такого формування та повідомила про його існування органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, – йдеться у повідомленні.
Днями в Донецькій і Сумській областях СБУ викрила двох пропагандисток сепаратизму. У Маріуполі місцева жителька діяла в інтересах “ДНР”, розміщуючи на персональних сторінках однієї із заборонених соцмереж сепаратистський контент.
За подібною схемою діяла і жителька Конотопа – у соцмережах агітувала за “Новоросію” та створення фейкової республіки в області.
Фото: ООС