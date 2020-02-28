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Факти / Україна

На блокпосту на Донбасі затримали учасницю НВФ “ЛНР”

Жителька Успенки Лутугинського району Луганської області 28 лютого намагалася перетнути блокпост біля села Городище. Тут її затримали нацгвардійці, адже дані про неї були в пошуковій базі ситуаційного центру через підозру у співпраці з бойовиками “ЛНР”.

Жінці інкримінують статтю 260 ККУ – Створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності.

Їй загрожує від двох до п’ятнадцяти років.

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– Полегшити свою участь (аж до звільнення від відповідальності) правопорушниця могла б лише у разі, якби добровільно вийшла з такого формування та повідомила про його існування органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, – йдеться у повідомленні.

Днями в Донецькій і Сумській областях СБУ викрила двох пропагандисток сепаратизму. У Маріуполі місцева жителька діяла в інтересах “ДНР”, розміщуючи на персональних сторінках однієї із заборонених соцмереж сепаратистський контент.

За подібною схемою діяла і жителька Конотопа – у соцмережах агітувала за “Новоросію” та створення фейкової республіки в області.

Фото: ООС

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