На блокпосту на Донбасі затримали учасницю НВФ “ЛНР”

Жителька Успенки Лутугинського району Луганської області 28 лютого намагалася перетнути блокпост біля села Городище. Тут її затримали нацгвардійці, адже дані про неї були в пошуковій базі ситуаційного центру через підозру у співпраці з бойовиками “ЛНР”.

Жінці інкримінують статтю 260 ККУ – Створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності.

Їй загрожує від двох до п’ятнадцяти років.

Читайте: СБУ затримала агента “ЛНР”, який раніше працював на МВС

– Полегшити свою участь (аж до звільнення від відповідальності) правопорушниця могла б лише у разі, якби добровільно вийшла з такого формування та повідомила про його існування органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, – йдеться у повідомленні.

Днями в Донецькій і Сумській областях СБУ викрила двох пропагандисток сепаратизму. У Маріуполі місцева жителька діяла в інтересах “ДНР”, розміщуючи на персональних сторінках однієї із заборонених соцмереж сепаратистський контент.

За подібною схемою діяла і жителька Конотопа – у соцмережах агітувала за “Новоросію” та створення фейкової республіки в області.

Фото: ООС