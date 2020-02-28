PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Порошенко прибыл на допрос в ГБР

Пятый президент и народный депутат  Украины Петр Порошенко приехал на допрос в Государственное бюро расследований.

– Мы с адвокатами только что вернулись из Шевченковского суда Киева. 10 минут назад судья Шевченковского суда приняла решение отменить постановление следователя об отказе нам в закрытии уголовного дела, по которому я сегодня приглашен на допрос, – заявил Порошенко.

Читайте: Суд разрешил принудительный привод Порошенко в ГБР

По словам экс-президента, постановление отменили, судья принял решение обязать следователя рассмотреть закрытии уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

Напомним, Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований 21 января в связи с тем, что на эту дату не было официального вызова.

Поэтому следователь ГБР заявил, что Порошенко объявлено о принудительном приводе на допрос.

24 января экс-президент добровольно прибыл на добпрос.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка