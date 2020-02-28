Порошенко прибыл на допрос в ГБР

Пятый президент и народный депутат Украины Петр Порошенко приехал на допрос в Государственное бюро расследований.

– Мы с адвокатами только что вернулись из Шевченковского суда Киева. 10 минут назад судья Шевченковского суда приняла решение отменить постановление следователя об отказе нам в закрытии уголовного дела, по которому я сегодня приглашен на допрос, – заявил Порошенко.

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По словам экс-президента, постановление отменили, судья принял решение обязать следователя рассмотреть закрытии уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

Напомним, Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований 21 января в связи с тем, что на эту дату не было официального вызова.

Поэтому следователь ГБР заявил, что Порошенко объявлено о принудительном приводе на допрос.

24 января экс-президент добровольно прибыл на добпрос.