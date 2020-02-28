Порошенко прибув на допит у ДБР

П’ятий президент України Петро Порошенко приїхав на допит у Державне бюро розслідувань.

– Ми з адвокатами щойно повернулися із Шевченківського суду міста Києва. 10 хвилин тому суддя Шевченківського суду ухвалила рішення скасувати постанову слідчого про відмову нам у закритті кримінальної справи, за якою я сьогодні запрошений на допит, – заявив Порошенко.

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За словами екс-президента, постанову скасували, суддя ухвалила рішення зобов’язати слідчого розглянути закриття кримінальної справи у зв’язку з відсутністю складу злочину.

Нагадаємо, Петро Порошенко не прийшов на допит до Державного бюро розслідувань 21 січня у зв’язку з тим, що на цю дату не було офіційного виклику.

Через це слідчий ДБР заявив, що Порошенкові оголошено про примусове приведення на допит.

24 січня екс-президент добровільно прибув на допит.