Иван Плачков может стать новым министром энергетики в обновленном Кабмине. Что о нем известно – читайте в материале.

Родился 23 ноября 1957 года в селе Криничное Болградского района Одесской области. В 1980 году окончил Одесский политехнический институт (атомные электрические станции и установки, инженер-теплоэнергетик). В 2005 году получил степень кандидата технических наук.

С 1994 по 1998 год занимал должность главного инженера и директора Государственной акционерной энергоснабжающей компании Киевэнерго.

В период с апреля 1998 по февраль 1999 года был председателем правления и генеральным директором Киевэнерго.

С 4 февраля 2005 по 4 августа 2006 года Иван Плачков был министром энергетики Украины. С августа 2006 по ноябрь 2007 года – глава Одесской облгосадминистрации.

С ноября 2007 года был советником третьего президента Украины Виктора Ющенко. Также в 2007 году был членом СНБО.

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С августа 2008 по март 2010 года Иван Плачков был заместителем руководителя Государственного управления делами. Занимал должность почетного президента Ассоциации газодобывающих компаний Украины в период с 2015 до 2017 года.

Дважды становился депутатом Киевсовета – III и IV созывов.

Иван Плачков является лауреатом Государственной премии Украины в области науки и техники, заслуженным энергетиком Украины. Награжден орденами За заслуги III степени, почетной грамотой Кабмина.

Также Иван Плачков является владельцем винодельни Колонист, которая находится в селе Криничное Болградского района Одесской области.

К слову, ранее стало известно, что вице-премьер-министр Денис Шмыгаль может временно занять пост премьера, если глава правительства Алексей Гончарук уйдет в отставку.

Что известно о Денисе Шмыгале читайте на Фактах ICTV.

Фото: Иван Плачков