Іван Плачков може стати новим міністром енергетики в оновленому кабміні. Що про нього відомо – читайте в матеріалі.

Народився 23 листопада 1957 року в селі Криничне Болградського району Одеської області. У 1980 році закінчив Одеський політехнічний інститут (атомні електричні станції та установки, інженер-теплоенергетик). У 2005 році отримав ступінь кандидата технічних наук.

З 1994 до 1998 року обіймав посаду головного інженера і директора Державної акціонерної енергопостачальної компанії Київенерго.

У період з квітня 1998 до лютого 1999 був головою правління і генеральним директором Київенерго.

З 4 лютого 2005 до 4 серпня 2006 року Іван Плачков був міністром енергетики України. З серпня 2006 до листопада 2007 року – глава Одеської облдержадміністрації.

З листопада 2007 був радником третього президента України Віктора Ющенка. Також у 2007 році був членом РНБО.

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З серпня 2008 до березня 2010 Іван Плачков був заступником керівника Державного управління справами. Обіймав посаду почесного президента Асоціації газовидобувних компаній України у період з 2015 до 2017 року.

Двічі ставав депутатом Київради – ІІІ і ІV скликань.

Іван Плачков є лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженим енергетиком України. Нагороджений орденами За заслуги III ступеня, почесною грамотою Кабміну.

Також Іван Плачков є власником виноробні Колоніст, яка знаходиться у селі Криничне Болградського району Одеської області.

До слова, раніше стало відомо, що віце-прем’єр-міністр Денис Шмигаль може тимчасово обійняти посаду прем’єра, якщо глава уряду Олексій Гончарук піде у відставку.

Що відомо про Дениса Шмигаля читайте на Фактах ICTV.

Фото: Іван Плачков