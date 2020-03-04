4 марта в Верховной Раде Украины проголосовали за отставку премьер-министра Алексея Гончарука. На пост главы Кабмина назначили Дениса Шмигаля. Он стал 18-м премьер-министром Украины.
Факты ICTV решили разобраться, что украинцы думают о бывших премьерах, работой каких министерств они не довольны и почему некоторые министры не запомнились вообще.
Известны премьер-министры Украины
Социологическое исследование группы Gradus показывает, что 85% украинцев наиболее узнаваемым считают Владимира Гройсмана. В пятерку также вошли Арсений Яценюк, Юлия Тимошенко, Николай Азаров и Алексей Гончарук.
Вслед за ними украинцы называют четвертого и третьего президентов Украины: Виктор Янукович и Виктор Ющенко набрали 64% и 63% соответственно.
Наименьшая узнаваемость у Ефима Звягильского, Витольда Фокина и Виталия Масолы- премьер-министров времен первого президента Украины Леонида Кравчука. Их узнали лишь 13% опрошенных.
Лучшие премьер-министры Украины в цифрах
Работу Владимира Гройсмана на высшем уровне оценило большинство опрошенных украинцев.
- Владимир Гройсман – 17%
- Николай Азаров – 8%
- Юлия Тимошенко – 6%
- Леонид Кучма – 6%
- Арсений Яценюк – 6%
- Виктор Ющенко – 5%
- Алексей Гончарук – 3%
- Виктор Янукович – 2%
- Юрий Ехануров – 2%
- Витольд Фокин – 1%
- Павел Лазаренко – 1%
- Анатолий Кинах – 0%
- Валерий Пустовойтенко – 0%
- Евгений Марчук – 0%
- Сергей Арбузов – 0%
- Ефим Звягильский – 0%
- Виталий Масол – 0%
По данным Gradus, мнение о том, что ни один премьер не заслужил звание лучшего, выразила четверть опрошенных украинцев; еще почти 20% не смогли ответить на этот вопрос.
Известные министры в Украине
Абсолютным лидером в рейтинге популярных министров стал Арсен Аваков – глава МВД Украины. На своем посту он находится с февраля 2014 года. Его узнали 89% опрошенных украинцев.
В пятерку известных министров также вошли Дмитрий Дубилет (45%), Зоряна Скалецкая (39%), Анна Новосад (37%) и Вадим Пристайко (32%).
Лишь 6% опрошенных украинцев вспомнили министра социальной политики Украины Юлию Соколовскую.
Уровень работы министерств Украины в цифрах
Украинцы одинаково довольны работой Министерства обороны и Министерства внутренних дел Украины – такое мнение высказала четверть опрошенных. Тройку замыкает Министерство культуры, молодежи и спорта.
20-процентный барьер доверия также преодолели Министерство науки и образования и Министерство иностранных дел.
- Министерство обороны – 25%
- Министерство внутренних дел – 25%
- Министерство культуры, молодежи и спорта – 24%
- Министерство науки и образования – 22%
- Министерство иностранных дел – 22%
- Министерство финансов – 19%
- Министерство инфраструктуры – 18%
- Министерство здравоохранения – 17%
- Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства – 14%
- Министерство социальной политики – 10%
- Министерство юстиции – 10%
- Министерство развития общин и территорий – 9%
- Министерство энергетики и защиты окружающей среды – 6%
- Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий – 5%
Информационная сводка.
Исследование проведено компанией Gradus методом самостоятельного заполнения анкеты в мобильном приложении. Онлайн-панель Gradus опрашивает население городов более 50 тысяч жителей, в возрасте 18-60 лет по возрасту, полу, размеру населенного пункта и региона.
Период проведения поля: 04.03.2020
Размер выборки: 635 респондентов
Более детально с результатами исследования можно ознакомиться по запросу [email protected]
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