4 марта в Верховной Раде Украины проголосовали за отставку премьер-министра Алексея Гончарука. На пост главы Кабмина назначили Дениса Шмигаля. Он стал 18-м премьер-министром Украины.

Факты ICTV решили разобраться, что украинцы думают о бывших премьерах, работой каких министерств они не довольны и почему некоторые министры не запомнились вообще.

Известны премьер-министры Украины

Социологическое исследование группы Gradus показывает, что 85% украинцев наиболее узнаваемым считают Владимира Гройсмана. В пятерку также вошли Арсений Яценюк, Юлия Тимошенко, Николай Азаров и Алексей Гончарук.

Вслед за ними украинцы называют четвертого и третьего президентов Украины: Виктор Янукович и Виктор Ющенко набрали 64% и 63% соответственно.

Наименьшая узнаваемость у Ефима Звягильского, Витольда Фокина и Виталия Масолы- премьер-министров времен первого президента Украины Леонида Кравчука. Их узнали лишь 13% опрошенных.

Лучшие премьер-министры Украины в цифрах

Работу Владимира Гройсмана на высшем уровне оценило большинство опрошенных украинцев.

Владимир Гройсман – 17%

Николай Азаров – 8%

Юлия Тимошенко – 6%

Леонид Кучма – 6%

Арсений Яценюк – 6%

Виктор Ющенко – 5%

Алексей Гончарук – 3%

Виктор Янукович – 2%

Юрий Ехануров – 2%

Витольд Фокин – 1%

Павел Лазаренко – 1%

Анатолий Кинах – 0%

Валерий Пустовойтенко – 0%

Евгений Марчук – 0%

Сергей Арбузов – 0%

Ефим Звягильский – 0%

Виталий Масол – 0%

По данным Gradus, мнение о том, что ни один премьер не заслужил звание лучшего, выразила четверть опрошенных украинцев; еще почти 20% не смогли ответить на этот вопрос.

Известные министры в Украине

Абсолютным лидером в рейтинге популярных министров стал Арсен Аваков – глава МВД Украины. На своем посту он находится с февраля 2014 года. Его узнали 89% опрошенных украинцев.

В пятерку известных министров также вошли Дмитрий Дубилет (45%), Зоряна Скалецкая (39%), Анна Новосад (37%) и Вадим Пристайко (32%).

Лишь 6% опрошенных украинцев вспомнили министра социальной политики Украины Юлию Соколовскую.

Уровень работы министерств Украины в цифрах

Украинцы одинаково довольны работой Министерства обороны и Министерства внутренних дел Украины – такое мнение высказала четверть опрошенных. Тройку замыкает Министерство культуры, молодежи и спорта.

20-процентный барьер доверия также преодолели Министерство науки и образования и Министерство иностранных дел.

Министерство обороны – 25%

Министерство внутренних дел – 25%

Министерство культуры, молодежи и спорта – 24%

Министерство науки и образования – 22%

Министерство иностранных дел – 22%

Министерство финансов – 19%

Министерство инфраструктуры – 18%

Министерство здравоохранения – 17%

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства – 14%

Министерство социальной политики – 10%

Министерство юстиции – 10%

Министерство развития общин и территорий – 9%

Министерство энергетики и защиты окружающей среды – 6%

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий – 5%

Информационная сводка.

Исследование проведено компанией Gradus методом самостоятельного заполнения анкеты в мобильном приложении. Онлайн-панель Gradus опрашивает население городов более 50 тысяч жителей, в возрасте 18-60 лет по возрасту, полу, размеру населенного пункта и региона.

Период проведения поля: 04.03.2020

Размер выборки: 635 респондентов

Более детально с результатами исследования можно ознакомиться по запросу [email protected]

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