4 березня у Верховній Раді України проголосували за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. На пост глави Кабміну було призначено Дениса Шмигаля. Він став 18-м прем’єр-міністром України.

Факти ICTV вирішили розібратись, що українці думають про колишніх прем’єрів, робота яких міністерств є незадовільною та чому деякі міністри не запам’яталися взагалі.

Відомі прем’єр-міністри України

Соціологічне дослідження групи Gradus демонструє, що 85% українців найбільш впізнаваним вважають Володимира Гройсмана. До п’ятірки також увійшли Арсеній Яценюк, Юлія Тимошенко, Микола Азаров та Олексій Гончарук.

Слідом за ними українці називають четвертого та третього президентів України: Віктор Янукович та Віктор Ющенко набрали 64% та 63% відповідно.

Найменша впізнаваність у Юхима Звягільського, Вітольда Фокіна та Віталія Масоли – прем’єр-міністрів часів першого президента України Леоніда Кравчука. Їх впізнали лише 13% опитаних.

Кращі прем’єр-міністри України у цифрах

Роботу Володимира Гройсмана на вищому рівні оцінила більшість опитаних українців.

Володимир Гройсман – 17%

Микола Азаров – 8%

Юлія Тимошенко – 6%

Леонід Кучма – 6%

Арсеній Яценюк – 6%

Віктор Ющенко – 5%

Олексій Гончарук – 3%

Віктор Янукович – 2%

Юрій Єхануров – 2%

Вітольд Фокін – 1%

Павло Лазаренко – 1%

Анатолій Кінах – 0%

Валерій Пустовойтенко – 0%

Євген Марчук – 0%

Сергій Арбузов – 0%

Юхим Звягільський – 0%

Віталій Масол – 0%

За даними Gradus, думку про те, що жоден прем’єр не заслужив звання найкращого, виразила чверть опитаних українців; ще майже 20% не змогли відповісти на це питання.

Відомі міністри в Україні

Абсолютним лідером у рейтингу популярних міністрів став Арсен Аваков – глава МВС України. На своїй посаді він перебуває з лютого 2014 року. Його впізнали 89% опитаних українців.

До п’ятірки відомих міністрів також увійшли Дмитро Дубілет (45%), Зоряна Скалецька (39%), Анна Новосад (37%) та Вадим Пристайко (32%).

Лише 6% українців згадали міністра соціальної політики України Юлію Соколовську.

Рівень роботи міністерств України у цифрах

Українці однаково задоволені роботою Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ України – таку думку висловила чверть опитаних. Трійку замикає Міністерство культури, молоді та спорту.

20-відсотковий бар’єр довіри також подолали Міністерство науки та освіти й Міністерство закордонних справ.

Міністерство оборони – 25%

Міністерство внутрішніх справ – 25%

Міністерство культури, молоді та спорту – 24%

Міністерство науки і освіти – 22%

Міністерство закордонних справ – 22%

Міністерство фінансів – 19%

Міністерство інфраструктури – 18%

Міністерство охорони здоров’я – 17%

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства – 14%

Міністерство соціальної політики – 10%

Міністерство юстиції – 10%

Міністерство розвитку громад і територій – 9%

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища – 6%

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій – 5%

Інформаційна довідка. Дослідження проведено компанією Gradus методом самозаповнення анкети у мобільному додатку. Онлайн-панель Gradus репрезентує населення міст розміром більше 50 тисяч мешканців, у віці 18-60 років за віком, статтю, розміром населеного пункту та регіоном.

Період проведення поля: 04.03.2020.

Розмір вибірки: 635 респондентів.

Із детальними результатами дослідження можна ознайомитися за запитом [email protected]

Якщо ти хочеш, щоб і твоя думка була врахована, встановлюй мобільний додаток Gradus, бери участь в опитуваннях на суспільно-важливі теми.