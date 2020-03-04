4 березня у Верховній Раді України проголосували за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. На пост глави Кабміну було призначено Дениса Шмигаля. Він став 18-м прем’єр-міністром України.
Факти ICTV вирішили розібратись, що українці думають про колишніх прем’єрів, робота яких міністерств є незадовільною та чому деякі міністри не запам’яталися взагалі.
Відомі прем’єр-міністри України
Соціологічне дослідження групи Gradus демонструє, що 85% українців найбільш впізнаваним вважають Володимира Гройсмана. До п’ятірки також увійшли Арсеній Яценюк, Юлія Тимошенко, Микола Азаров та Олексій Гончарук.
Слідом за ними українці називають четвертого та третього президентів України: Віктор Янукович та Віктор Ющенко набрали 64% та 63% відповідно.
Найменша впізнаваність у Юхима Звягільського, Вітольда Фокіна та Віталія Масоли – прем’єр-міністрів часів першого президента України Леоніда Кравчука. Їх впізнали лише 13% опитаних.
Кращі прем’єр-міністри України у цифрах
Роботу Володимира Гройсмана на вищому рівні оцінила більшість опитаних українців.
- Володимир Гройсман – 17%
- Микола Азаров – 8%
- Юлія Тимошенко – 6%
- Леонід Кучма – 6%
- Арсеній Яценюк – 6%
- Віктор Ющенко – 5%
- Олексій Гончарук – 3%
- Віктор Янукович – 2%
- Юрій Єхануров – 2%
- Вітольд Фокін – 1%
- Павло Лазаренко – 1%
- Анатолій Кінах – 0%
- Валерій Пустовойтенко – 0%
- Євген Марчук – 0%
- Сергій Арбузов – 0%
- Юхим Звягільський – 0%
- Віталій Масол – 0%
За даними Gradus, думку про те, що жоден прем’єр не заслужив звання найкращого, виразила чверть опитаних українців; ще майже 20% не змогли відповісти на це питання.
Відомі міністри в Україні
Абсолютним лідером у рейтингу популярних міністрів став Арсен Аваков – глава МВС України. На своїй посаді він перебуває з лютого 2014 року. Його впізнали 89% опитаних українців.
До п’ятірки відомих міністрів також увійшли Дмитро Дубілет (45%), Зоряна Скалецька (39%), Анна Новосад (37%) та Вадим Пристайко (32%).
Лише 6% українців згадали міністра соціальної політики України Юлію Соколовську.
Рівень роботи міністерств України у цифрах
Українці однаково задоволені роботою Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ України – таку думку висловила чверть опитаних. Трійку замикає Міністерство культури, молоді та спорту.
20-відсотковий бар’єр довіри також подолали Міністерство науки та освіти й Міністерство закордонних справ.
- Міністерство оборони – 25%
- Міністерство внутрішніх справ – 25%
- Міністерство культури, молоді та спорту – 24%
- Міністерство науки і освіти – 22%
- Міністерство закордонних справ – 22%
- Міністерство фінансів – 19%
- Міністерство інфраструктури – 18%
- Міністерство охорони здоров’я – 17%
- Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства – 14%
- Міністерство соціальної політики – 10%
- Міністерство юстиції – 10%
- Міністерство розвитку громад і територій – 9%
- Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища – 6%
- Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій – 5%
Інформаційна довідка. Дослідження проведено компанією Gradus методом самозаповнення анкети у мобільному додатку. Онлайн-панель Gradus репрезентує населення міст розміром більше 50 тисяч мешканців, у віці 18-60 років за віком, статтю, розміром населеного пункту та регіоном.
Період проведення поля: 04.03.2020.
Розмір вибірки: 635 респондентів.
Із детальними результатами дослідження можна ознайомитися за запитом [email protected]
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