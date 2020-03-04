В парламенте собрали достаточное количество подписей за отставку генпрокурора Украины Руслана Рябошапки.

Первый заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти Александр Корниенко отметил, что постановление об отставке Рябошапки будет рассмотрено уже завтра.

Такую инициативу поддержали 227 депутатов.

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– Решающим станет отчет генпрокурора, который будет причиной прекращения либо непрекращение его полномочий. У нас есть постановление, зарегистрированное Бужанским.

Сейчас собрано уже 227 подписей за отставку. Большинство депутатов оценивают деятельность Офиса генпрокурора как неэффективную.