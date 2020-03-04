У парламенті зібрали достатню кількість підписів за відставку генпрокурора України Руслана Рябошапки.

Перший заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Корнієнко зазначив, що постанову про відставку Рябошапки буде розглянуто вже завтра.

Таку ініціативу підтримали 227 депутатів.

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– Вирішальним стане звіт генпрокурора, який буде причиною припинення або неприпинення його повноважень. Ми маємо постанову, зареєстровану Бужанським. Наразі зібрано вже 227 підписів за відставку. Більшість депутатів оцінюють діяльність Офісу генпрокурора як неефективну.

Руслан Рябошапка зайняв пост генерального прокурора України у серпні 2019 року, згідно з рішенням Верховної ради України.

Нагадаємо, народний депутат Максим Бужанський зареєстрував проект постанови про недовіру Руслану Рябошапці.