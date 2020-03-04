Отставка Гончарука: премьер-министр написал заявление (ДОКУМЕНТ)

Народный депутат от фракции Слуга народа Александр Качура опубликовал заявление об отставке, написанное премьер-министром Алексеем Гончаруком.

– Прошу принять мою отставку с поста премьер-министра Украины, – говорится в заявлении Гончарука.

Оно датировано 3 марта. В этот же день заявление было зарегистрировано в Верховной Раде.

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Заявлению Гончарука присвоен входящий номер №53734, он зарегистрирован в 17.42.

На данный момент в Верховной Раде проходит заседание Комитета по вопросам организации государственной власти, на котором и рассматривают вопрос об отставке Алексея Гончарука.

Во время заседания Качура заявил, что причиной увольнения Гончарука является отсутствие результатов.

Комитет Верховной Рады рекомендует парламенту принять отставку премьер-министра.

Сейчас на заседании объявили перерыв, после которого президент Владимир Зеленский должен внести кандидатуру нового премьер-министра.

Пока неизвестно, когда продолжат заседание комитета, членам которого предстоит рассмотреть представление главы государства.

Напомним, 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят вопрос отставки Кабинета министров.

Фото: Правда Качури