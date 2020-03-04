Відставка Гончарука: прем’єр-міністр написав заяву (ДОКУМЕНТ)

Народний депутат від фракції Слуга народу Олександр Качура опублікував заяву про відставку, написану прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком.
– Прошу прийняти мою відставку з поста прем’єр-міністра України, – йдеться у заяві Гончарука.
Її датовано 3 березня. Того ж дня заяву зареєстрували у Верховній Раді.
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Заяві Гончарука присвоєно вхідний номер №53734, він зареєстрований о 17.42.
Наразі у Верховній Раді проходить засідання Комітету з питань організації державної влади, на якому і розглядають питання про відставку Олексія Гончарука.
Під час засідання Качура заявив, що передумовою звільнення Гончарука є відсутність результатів.
Комітет Верховної Ради рекомендує парламенту ухвалити відставку прем’єр-міністра.
Зараз на засіданні оголосили перерву, після якої президент Володимир Зеленський повинен внести кандидатуру нового прем’єр-міністра.
Наразі невідомо, коли продовжать засідання комітету, членам якого доведеться розглянути подання глави держави.
Нагадаємо, 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, на якому розглянуть питання відставки Кабінету міністрів.
Фото: Правда Качури