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Март, 04 в 11:20
Отставка правительства Гончарука и назначение нового Кабмина – все подробности онлайн
4 марта в 16.00 Рада начнет рассматривать вопросы, связанные с отставкой премьер-министра Алексея Гончарука и кадровыми изменениями в Кабмине.
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12:50
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04 марта
СМИ сообщают, что министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский также может подать в отставку.
Такое решение он должен принять лишь в том случае, если министерство разделят на два отдельных ведомства.
11:31
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04 марта
По информации СМИ, министр образования и науки Анна Новосад не желает работать в составе нового Кабинета министров.
Поэтому она планирует уволиться с должности.
11:28
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04 марта
Народный депутат Николай Тищенко сообщил, что Алексей Гончарук останется в команде Слуги народа, однако новую должность ему пока не предлагали.
11:25
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04 марта
Заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук рассказала, что перед голосованием за кадровые изменения в Кабинете министров планируют провести дополнительные консультации с министром Кабмина Дмитрием Дубилетом и министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым.
11:20
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04 марта
Первый заместитель руководителя фракции Слуга народа Александр Корниенко заявил, что внеочередное заседание Верховной Рады должно длиться до 21.00.
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