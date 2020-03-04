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Факты / Украина / Политика
Отставка правительства Гончарука и назначение нового Кабмина – все подробности онлайн
Отставка правительства Гончарука и назначение нового Кабмина – все подробности онлайн

4 марта в 16.00 Рада начнет рассматривать вопросы, связанные с отставкой премьер-министра Алексея Гончарука и кадровыми изменениями в Кабмине.

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Прямая трансляция
11:22 - 04 марта

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12:50 - 04 марта

СМИ сообщают, что министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский также может подать в отставку.

Такое решение он должен принять лишь в том случае, если министерство разделят на два отдельных ведомства.

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11:31 - 04 марта

По информации СМИ, министр образования и науки Анна Новосад не желает работать в составе нового Кабинета министров.

Поэтому она планирует уволиться с должности.

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11:28 - 04 марта

Народный депутат Николай Тищенко сообщил, что Алексей Гончарук останется в команде Слуги народа, однако новую должность ему пока не предлагали.

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11:25 - 04 марта

Заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук рассказала, что перед голосованием за кадровые изменения в Кабинете министров планируют провести дополнительные консультации с министром Кабмина Дмитрием Дубилетом и министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым.

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11:22 - 04 марта

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11:20 - 04 марта

Первый заместитель руководителя фракции Слуга народа Александр Корниенко заявил, что внеочередное заседание Верховной Рады должно длиться до 21.00.

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