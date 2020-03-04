Відставка уряду Гончарука і призначення нового Кабміну – всі подробиці онлайн

4 березня о 16.00 Рада розпочне розглядати питання, пов’язані з відставкою прем’єр-міністра Олексія Гончарука та кадровими змінами у Кабміні.
Президент Володимир Зеленський проведе зустріч з фракцією Слуга народу перед початком позачергового засідання Верховної Ради.
Також він виступить на позачерговому засіданні парламенту.
За інформацією народного депутата з фракції Слуга народу Данила Гетманцева, міністр розвитку економіки і сільського господарства Тимофій Милованов відмовився від посади керівника Міністерства аграрної політики.
Михайло Федоров подав свою електронну декларацію за 2019 рік.
У ній він вказав себе кандидатом на посаду віце-прем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації.
Минулого року він заробив понад 4,9 млн грн.
ЗМІ повідомляють, що міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський також може подати у відставку.
Таке рішення він повинен ухвалити лише в тому випадку, якщо міністерство розділять на два окремих відомства.
За інформацією ЗМІ, міністр освіти і науки Ганна Новосад не бажає працювати у складі нового Кабінету міністрів.
Тому вона планує звільнитися з посади.
Народний депутат Микола Тищенко повідомив, що Олексій Гончарук залишиться у команді Слуги народу, проте нову посаду йому наразі не пропонували.
Заступник глави фракції Слуга народу Євгенія Кравчук розповіла, що перед голосуванням за кадрові зміни у Кабінеті міністрів планують провести додаткові консультації з міністром Кабміну Дмитром Дубілетом та міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофієм Миловановим.
Перший заступник керівника фракції Слуга народу Олександр Корнієнко заявив, що позачергове засідання Верховної Ради повинно тривати до 21.00.