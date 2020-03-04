Отставка правительства Украины все же состоялась – Рада поддержала увольнение Алексея Гончарука, а с ним и всего состава Кабинета министров Украины.

Самый молодой премьер-министр Украины на своем посту пробыл самый короткий в истории страны срок – шесть месяцев. Теперь же вместо молодых и новых лиц выбрали относительно неизвестных обществу деятелей, но с опытом в своей сфере.

Факты ICTV рассказывают, в чем была проблема главы Кабмина и его команды, как изменится политика правительства и чего от него ожидать.

Что изменилось?

Из состава старого состава Кабмина осталось всего несколько министров. В частности, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр юстиции Денис Малюська. На посту министра иностранных дел теперь Дмитрий Кулеба, а его должность вице-премьера по вопросам евроинтеграции занял Вадим Пристайко.

А объединенные в конце августа ведомства решили снова разъединить. Вопросами оккупированных Донбасса и Крыма занимается Министерство оккупированных территорий во главе с Алексеем Резниковым, а общественной составляющей – Министерство по делам ветеранов во главе с Сергеем Бессарабом.

Ну, и от Министерства культуры, молодежи и спорта отделили спортивную сферу. Министерство молодежи и спорта возглавит Вадим Гутцайт, а вот Минкульт пока без руководителя.

Напоследок, среди женщин в обновленном правительстве только один министр – министр социальной политики Марина Лазебная.

В новом Кабмине так же осталось четыре вакантные должности – министр по вопросам экономики, торговли и сельского хозяйства, министр энергетики, министр образования и министр культуры.

Отставка Гончарука – причины

Молодое и амбициозное правительство, проработав полгода и имея при этом иммунитет на год, досрочно сложило полномочия. Лишь шесть месяцев понадобилось президенту, парламенту и обществу, чтобы принять решение о перезагрузке органа.

Самая главная ошибка молодого политика, которая привела к быстрой отставке правительства – отсутствие целостной концепции реформирования экономики и видения того, куда движется страна.

– Если у тебя нет целостности картины мира, модели экономических реформ и видения развития страны, то не нужно поддаваться соблазну приближения к власти, потому что это все закончится фарсом, – говорит экономический эксперт Growford Institute Алексей Кущ.

Еще один момент – стремительное падение доверия к правительству. Так, по данным Центра Разумкова, с сентября недоверие к Кабмину увеличилось на 21,5%. А для того, чтобы этот негатив не перешел на президента, нужен был своеобразный громоотвод, объясняет политолог Олег Саакян.

– У нас такая институциональная модель в государстве, что любой премьер с первого дня вхождения в должность имеет две опции: либо стать громоотводом для президента, либо его политическим оппонентом.

Кроме того, некоторые эксперты отмечают несамостоятельность теперь уже бывшего премьер-министра. По словам Александра Антонюка, он был несубъектным, то есть не имел возможности самостоятельно принимать и отстаивать решения.

– Это проблема, которая дает возможность его критиковать, навязывать ему ту или иную позицию, – говорит политолог.

И напоследок – амбициозные планы быстрых реформ. Правительство пообещало поднять экономику на 40% за пять лет, взялось за масштабные планы – рынок земли, большая приватизация, но украинцы очень быстрых изменений, о которых заявляет Кабмин, не почувствовали.

– Значительная часть общества была готова подождать больше времени и сделать выводы по деятельности правительства, понимая, что ряд изменений невозможен так быстро. А Кабмин самостоятельно сжег возможный временной кредит для своей деятельности, – говорит Саакян.

Несмотря на это, за полгода работы правительства ему удалось избежать громких коррупционных скандалов, а единственное, из-за чего в обществе вспыхнули дискуссии – высокие зарплаты министров.

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Но даже это не спасает его от перезагрузки, ведь, уверен политолог Владимир Фесенко, он неудовлетворительно справляется с текущими проблемами, что продемонстрировали события февраля.

– Это снижение поступлений в бюджет, противодействие рискам эпидемии коронавируса, проблема с задолженностью по зарплатам шахтерам, невыполнение обещаний по снижению коммунальных тарифов и др., – пишет у себя на странице Facebook эксперт.

Правительство Шмыгаля – какое оно?

В Слуге народа признают, что концепция новых лиц оказалась не безупречной, а потому начали обращаться и к опытным кадрам или, как назвал новое правительство глава партии Слуга народа Александр Корниенко, “спокойным технократам”.

И хотя людей из нового правительства Олег Саакян называет не менее политически неизвестными, чем в прошлом, некоторые люди уже принимали активное участие в политической жизни Украины. Политолог указывает, что, с одной стороны, это свидетельствует о большей опытности, а с другой – о возможных коррупционных или клановых рисках.

– Людей, чья биография может быть протрактована связанностью с теми или иными внутренними финансово-промышленными группами, в этом Кабмине больше. Частично за ними могут просматриваться попытки достичь определенного олигархического консенсуса, – говорит эксперт.

В то же время экономический эксперт Алексей Кущ подчеркивает – изменений в контексте формирования новой политики правительства, вероятно, не будет, ведь сегодняшние события – дискурс о персоналиях, а не о стратегии развития страны. Говорить же на этапе перезагрузки министров стоило бы о других вещах, убежден экономист.

– О новой модели управления госдолгом (требуется реструктуризация внутреннего и внешнего долга, новые переговоры с кредиторами), о модели открытия рынка земли (нужен пересмотр), о массовой приватизации (в условиях глобального финансового кризиса эффективно продать госактивы – практически нереальная задача), о модели коммунальных тарифов и тому подобное.

Но курс нового правительства еще впереди. Прежде всего он должен принять программу деятельности, после обнародования которой можно будет предметно анализировать, изменилась ли позиция страны по тому или иному вопросу.

Алексей Гончарук же после своей кратковременной карьеры премьера имеет все шансы остаться в политике. По крайней мере, в Слуге народа в кулуарах Рады уже намекнули, что он сохранит место в команде партии.

– Эта отставка точно отбросит его на ряд политических ступеней назад. На время ему придется пойти вниз или в забвение, чтобы потом иметь возможность вернуться к большую украинскую политику, – заключает Саакян.

Между тем счетчик для нового правительства запущен. Сколько времени понадобится новому составу Кабмина, чтобы проявить себя, и не повторит ли он судьбу предшественника?

Лилия Ященко