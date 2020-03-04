Как вести семейный бюджет

Шаг 1. Выбираем модель бюджета
Начать ведение семейного бюджета стоит с избрания модели.
Модели семейного бюджета можно условно поделить на три вида:
- общий – когда все доходы семьи объединяются и из них оплачиваются все счета и личные траты;
- смешанный – когда каждый член семьи отчисляет определенную сумму денег;
- раздельный – когда все необходимые траты делятся пополам.
Выберите ту, которая вам подходит, и придерживайтесь ее.
– Это лишь ориентировочные модели, вам следует экспериментальным путем определить самый комфортный для вашей семьи “гибрид”. Ведь внедрение семейного бюджета не должно приносить вам проблемы в других аспектах семейной жизни, а наоборот улучшить уровень взаимоотношений с вашей половинкой, – рассказала сертифицированный бухгалтер Анна Мироненко.
Шаг 2. Выбираем ответственного
Выберите человека, который будет отвечать за основные расходы бюджета. Даже если бюджет раздельный, следует назначить такого человека. Он будет следить за тем, чтобы вовремя были оплачены коммунальные платежи, выплаты по кредитам и тому подобное.
Шаг 3. Рассчитываем общий бюджет
Вычислите общую сумму, которая будет расходоваться каждый месяц.
Среди них обычно оплата коммунальных счетов, оплата по кредиту и тому подобное.
Также, в случае необходимости, планируйте ежедневные расходы (на еду, проезд на работу/учебу и т. д.). Этим может заниматься ответственный за бюджет.
Кроме того, можно определить максимальную сумму, которую можно тратить в день/неделю.
Шаг 4. Ведем записи расходов
– Худшее, что вы можете придумать, это вести семейный бюджет в голове, во-первых, очень трудно все удержать в ней, во-вторых, вы забиваете ее лишней информацией, что приведет к неизбежной головной боли.
Пользуйтесь таблицами облачных сервисов или удобными для вас заметками, которые работают как на смартфоне, так и на компьютере, – говорит бухгалтер.
Если вы пользуетесь картой, на которую переводите бюджет семьи, можно следить за расходами в личном кабинете банка. Однако часто там не указаны точные расходы, а только место совершения покупок.
Можно также создать специальные таблицы в Excel или использовать одно из мобильных приложений. Например, Cash Organizer или CoinKeeper.
Шаг 5. Учимся тратить с умом
Не пытайтесь тратить весь бюджет, особенно если видите, что в конце месяца вам не хватает денег.
Просматривайте расходы чтобы понять, где можно было потратить меньше. Например, можно экономить на обедах в кафе, покупках для дома во время акций, передвижении по городу и тому подобном.
Также попробуйте воспользоваться такими полезными советами:
Готовьте дома
Не ленитесь готовить себе еду дома. Это поможет отказаться от обедов в различных кафе и ресторанах, что приведет к существенной экономии.
Также можно заготовить некоторые продукты на выходных, чтобы в будние не тратить лишнее время на это, а сразу приступить к приготовлению блюда.
Ходите в магазин со списком
Составьте себе список перед походом в магазин, чтобы не купить продукты, которые просто испортятся и будут выброшены.
Лучше не купить яблоки по акции, чем спустя неделю обнаружить их в состоянии, в котором они уже не годятся к употреблению.
Планируйте покупки заранее
Лучше заранее планировать покупки и отдых. Часто можно дешевле найти билеты и туры, если заказывать их за несколько месяцев.
А планируя большие покупки заранее, вы сможете рассмотреть несколько вариантов, прежде чем принять окончательное решение. Возможно, вы найдете вариант, который удовлетворяет вас как по цене, так и по функционалу.
Также стоит задумываться о подарках родным и близким заранее, чтобы не попасть в ситуацию, когда денег на их покупку просто не останется.
Следите за скидками в магазинах
Планируя покупки заранее, вы можете также через несколько недель попасть на скидки на те товары, которые вас интересуют. Таким образом вам удастся сэкономить от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен.
Шаг 6. Не забываем откладывать деньги
Возьмите привычку откладывать какую-то сумму с зарплаты, например 10%, на отдельный счет, который будет неприкасаемым.
Это не значит, что эти деньги вообще не нужно будет использовать. Их можно откладывать на отпуск или большую покупку.
– Откладывать часть денег – это давняя и очень правильная традиция. Не обязательно откладывать именно 10%, это ориентировочная сумма. Также не обязательно откладывать деньги в один “кошелек”, подумайте, какую часть вы можете или хотите отложить, и распределите ее на несколько “кошельков”, – сказала Мироненко.
Таким образом вы также сможете сформировать так называемую финансовую подушку, которая может понадобиться в непредвиденных жизненных ситуациях.