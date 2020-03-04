Як вести сімейний бюджет

Крок 1. Обираємо модель бюджету
Почати ведення сімейного бюджету варто з обрання його моделі.
Моделі сімейного бюджету можна умовно поділити на три види:
- загальний – коли всі доходи сім’ї об’єднуються і з них оплачуються всі рахунки та особисті витрати;
- змішаний – коли кожен член сім’ї відраховує певну суму грошей;
- роздільний – коли всі необхідні витрати діляться навпіл.
Оберіть ту, яка вам підходить, і дотримуйтеся її.
– Це лише орієнтовні моделі, вам варто експериментальним шляхом визначити найкомфортніший для вашої сім’ї “гібрид”. Адже впровадження сімейного бюджету не повинно приносити вам проблеми в інших аспектах сімейного життя, а навпаки покращити рівень взаємин з вашою половинкою, – розповіла сертифікований бухгалтер Ганна Мироненко.
Крок 2. Обираємо відповідального
Оберіть людину, яка відповідатиме за основні витрати бюджету. Навіть якщо бюджет роздільний, варто призначити таку людину. Вона стежитиме за тим, щоб вчасно були оплачені комунальні платежі, виплати за кредитами тощо.
Крок 3. Вираховуємо спільний бюджет
Вирахуйте спільну суму, яка витрачатиметься щомісяця.
Серед них зазвичай оплата комунальних рахунків, сплата за кредитом тощо.
Також плануйте щоденні необхідні витрати (на їжу, проїзд на роботу/навчання тощо). Цим може займатися відповідальний за бюджет.
Крім того, можна визначити максимальну суму, яку можна витрачати в день/тиждень.
Крок 4. Ведемо записи витрат
– Найгірше, що ви можете вигадати, це вести сімейний бюджет в голові, по-перше, дуже важко все втримати в ній, по-друге, ви забиваєте її зайвою інформацією, що призведе до неминучого головного болю.
Користуйтеся таблицями хмарних сервісів чи зручними для вас нотатками, які працюють як на смартфоні, так і на комп’ютері, – каже бухгалтер.
Якщо ви користуєтеся карткою, на яку переказуєте бюджет сім’ї, можна стежити за витратами в особистому кабінеті банку. Проте часто там не вказані точні витрати, а лише місце здійснення покупок.
Можна також створити спеціальні таблиці в Excel або використати один з мобільних додатків. Наприклад, Cash Organizer або CoinKeeper.
Крок 5. Навчаємося витрачати з розумом
Не намагайтесь витрачати весь бюджет, особливо якщо бачите, що наприкінці місяця вам не вистачає грошей.
Переглядайте витрати і дивіться, де можна було витратити менше. Наприклад, можна економити на обідах у кафе, покупках для дому під час акцій, пересуванні містом тощо.
Також спробуйте скористатися такими корисними порадами:
Готуйте вдома
Не лінуйтеся готувати собі їжу вдома. Це допоможе відмовитися від обідів в різних кафе і ресторанах, що призведе до істотної економії.
Також можна заготовити деякі продукти на вихідних, щоб в будні не витрачати зайвий час на це, а відразу починати приготування страви.
Ходіть в магазин зі списком
Складіть собі список перед походом в магазин, щоб не купити продукти, які просто зіпсуються і будуть викинуті.
Краще не купити яблука за акцією, ніж через тиждень виявити їх в стані, в якому вони вже не годяться для вживання.
Плануйте покупки заздалегідь
Краще заздалегідь планувати покупки і відпочинок. Часто можна дешевше знайти квитки і тури, якщо замовляти їх за кілька місяців.
А плануючи великі покупки заздалегідь, ви зможете розглянути кілька варіантів, перш ніж ухвалити остаточне рішення. Можливо, ви знайдете варіант, який задовольняє вас як за ціною, так і за функціоналом.
Також варто замислюватися про подарунки рідним і близьким заздалегідь, щоб не потрапити в ситуацію, коли грошей на їх купівлю просто не залишиться.
Стежте за знижками в магазинах
Плануючи покупки заздалегідь, ви можете також через кілька тижнів потрапити на знижки на ті товари, які вас цікавлять. Так вам вдасться заощадити від декількох сотень до декількох тисяч гривень.
Крок 6. Не забуваємо відкладати гроші
Візьміть за звичку відкладати певну суму з зарплати, наприклад 10%, на окремий рахунок, який буде недоторканним.
Це не означає, що ці гроші взагалі не потрібно буде використовувати. Їх можна відкладати на відпустку або велику покупку.
– Відкладати частину грошей – це давня і дуже правильна традиція. Не обов’язково відкладати саме 10%, це орієнтовна сума. Також не обов’язково відкладати гроші в один “гаманець”, подумайте, яку частину ви можете чи бажаєте відкласти, та розподіліть її на кілька “гаманців”, – сказала Мироненко.
Так ви також зможете сформувати так звану фінансову подушку, яка може знадобитися в непередбачених життєвих ситуаціях.