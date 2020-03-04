Як вести сімейний бюджет

Не намагайтесь витрачати весь бюджет, особливо якщо бачите, що наприкінці місяця вам не вистачає грошей.

Переглядайте витрати і дивіться, де можна було витратити менше. Наприклад, можна економити на обідах у кафе, покупках для дому під час акцій, пересуванні містом тощо.

Також спробуйте скористатися такими корисними порадами:

Готуйте вдома

Не лінуйтеся готувати собі їжу вдома. Це допоможе відмовитися від обідів в різних кафе і ресторанах, що призведе до істотної економії.

Також можна заготовити деякі продукти на вихідних, щоб в будні не витрачати зайвий час на це, а відразу починати приготування страви.

Ходіть в магазин зі списком

Складіть собі список перед походом в магазин, щоб не купити продукти, які просто зіпсуються і будуть викинуті.

Краще не купити яблука за акцією, ніж через тиждень виявити їх в стані, в якому вони вже не годяться для вживання.

Плануйте покупки заздалегідь

Краще заздалегідь планувати покупки і відпочинок. Часто можна дешевше знайти квитки і тури, якщо замовляти їх за кілька місяців.

А плануючи великі покупки заздалегідь, ви зможете розглянути кілька варіантів, перш ніж ухвалити остаточне рішення. Можливо, ви знайдете варіант, який задовольняє вас як за ціною, так і за функціоналом.

Також варто замислюватися про подарунки рідним і близьким заздалегідь, щоб не потрапити в ситуацію, коли грошей на їх купівлю просто не залишиться.

Стежте за знижками в магазинах

Плануючи покупки заздалегідь, ви можете також через кілька тижнів потрапити на знижки на ті товари, які вас цікавлять. Так вам вдасться заощадити від декількох сотень до декількох тисяч гривень.