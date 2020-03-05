Генеральный прокурор Руслан Рябошапка может уйти в отставку вслед за Кабмином. В Верховной Раде уже лежит подписанное большинством постановление о его увольнении, которое должны рассмотреть на внеочередном заседании в 18.30 5 марта.

Выступая перед Радой, президент сыронизировал, мол, нужно дарить правоохранителям календарь, ведь весна уже пришла. И хоть это был упрек всем ведомствам, но именно за увольнение Рябошапки депутаты собирали голоса.

Сам же генпрокурор настаивает – его отставка связана с независимостью прокуратуры и может быть выгодна заинтересованным финансово-промышленным группам.

Факты ICTV разобрались, почему генеральный прокурор может сложить полномочия, эффективным ли был Офис генпрокурора и какое у него будущее.

Реформа Генпрокуратуры

В рамках отчета правоохранительных органов перед Радой и президентом выступил и Рябошапка. Он отметил, что своим достижением считает прежде всего реформу Генпрокуратуры. Она, к слову, со 2 января называется Офисом генерального прокурора.

Реформа, кроме переименования, предусматривает полную перезагрузку органа – он ​​будет иметь 12 департаментов, восемь отдельных управлений, две специализированные прокуратуры и 1,5 тыс. работников вместо 2,5 тыс.

На прошлой неделе как раз начался второй этап аттестации региональных прокуратур.

– Он за короткий период должен был провести реформу Генеральной прокуратуры и переаттестацию прокуроров. В принципе, с некоторыми просчетами это было сделано, – говорит политический эксперт Александр Мусиенко.

Председателя партии Слуга народа Александра Корниенко, к слову, отчет генпрокурора не впечатлил. В кулуарах он признался журналистам – не услышал вещей, которые бы заставили отозвать свою подпись под постановлением.

Где посадки?

Офис генерального прокурора должен был стать ключевым органом по привлечению к ответственности депутатов и топ-чиновников. Особенно после снятия депутатской неприкосновенности – согласно законодательства подозрения нардепам объявляет именно генпрокурор.

Но поскольку одно из предвыборных обещаний Зеленского – это так называемые весенние посадки, запрос у общества есть, и оно начинает разочаровываться.

Отчитываясь перед Радой, Рябошапка оправдался и за посадки – это, мол, ответственность НАБУ, САП и Антикоррупционного суда, а у ОГП влияния на это нет. Зато относительно коррупции среднего уровня – 250 человек получили свой приговор.

Но эту причину, которую депутаты указали в постановлении об увольнении, эксперты называют несколько популистской.

– Сажает, а точнее выносит обвинительный приговор, суд, а не прокурор. Прокуратуре можно упрекнуть, что не всегда и не во всех делах прокуроры выглядят подготовленными для поддержания государственного обвинения, но в том, чтобы кого-то сажать или нет, точку все же должен ставить суд, – добавляет Мусиенко.

Кроме того, в украинских реалиях, и не только, по резонансным делам расследования могут длиться долго, добавляет эксперт.

Ярослав Божко, председатель Центра политических исследований Доктрина, подчеркивает – посадки не могут быть использованы как адекватная и легитимная причина.

– Когда государственные органы или политические руководители требуют от правоохранителей принятия решений – это не правовая история. Это можно расценивать как давление, – говорит политолог.

Так почему уходит Рябошапка?

Одна из причин, которую называют эксперты – заинтересованность различных финансово-промышленных групп, которым не выгодно, чтобы генпрокурором был именно Рябошапка, ведь он не входит в орбиту их влияния.

– В ведении Офиса генпрокурора есть вопросы, которые непосредственно касаются этих групп влияния, – добавляет политолог Игорь Рейтерович.

Еще одна из причин, добавляет эксперт, потеря доверия к Рябошапке со стороны президента, который ожидал от прокурора быстрого принятия решений. Это, в частности, касается и так называемых весенних посадок.

– Рябошапка же пытался действовать в контексте законодательства, а не просто подписывать подозрения, – говорит эксперт.

Это подтверждают и слова главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, который утверждает – последней каплей стало неподписание Рябошапкой подозрения пятому президенту Петру Порошенко.

– В третьих, не состоялась на достаточном уровне коммуникация Рябошапки и других правоохранительных органов. Вчера руководительница ГБР прямо обвинила Офис генпрокурора, который останавливает много расследований, не дает хода делам. Это очень важный момент – нет нормального сотрудничества, – подчеркивает политолог.

Кто следующий?

В кулуарах Рады депутаты уже второй день называют журналистам одну и ту же кандидатуру – Сергей Ионушас. Сам он тоже не отрицает, что может стать следующим генпрокурором.

Сергей Ионушас – действующий нардеп Слуги народа. До своей политической карьеры он был директором юридической фирмы Гелон, которая представляла интересы студии Квартал 95 в судебных процессах. И именно этот пункт в биографии может стать негативным фактором в возможном назначении, убежден Рейтерович.

– Сложно будет объяснять, что все те дела, которые открываются против политиков, действительно коррупционные и криминальные. Будет политический момент, ведь генпрокурором будет человек, который имеет деловые или даже дружеские отношения с президентом.

Кроме Ионушаса, возглавить прокуратуру, по данным СМИ, может и Ирина Венедиктова, которая сейчас исполняет обязанности председателя ГБР. Впрочем, в Верховной Раде пока нет ни одного представления по этим кандидатурам.

Кто бы ни был новым прокурором, работа ведомства на некоторое время действительно может активизироваться, убеждены эксперты.

– Возможна активизация по многим делам – активнее будут вручать подозрения, вызывать на допросы и др. Но скажется ли это на эффективности? Есть сомнения, – заключает Рейтерович.

Несмотря на это, в Слуге народа убеждают – по состоянию на 5 марта во фракции еще не было единства насчет отставки. Поэтому открытым остается вопрос – найдется ли достаточное количество голосов, чтобы уволить генпрокурора.

Лилия Ященко