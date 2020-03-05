Сергей Ионушас родился 18 октября 1979 года в России в городе Санкт-Петербург, но имеет украинское гражданство.

Ионушас учился в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого по специальности юрист, где получил диплом с отличием. Степень магистра он получил в Институте интеллектуальной собственности и права по квалификации специалиста по интеллектуальной собственности.

Ионушас работал на руководящих должностях в нескольких юридических фирмах, в частности главой юридической фирмы Гелон.

Кроме того, известно, что он учился по программе Законодательные студии в Украине: Киев и отдельные регионы в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Также кандидат в генпрокуроры является членом Ассоциации адвокатов Украины, Ассоциации юристов Украины, патентным поверенным. За время своей работы Ионушас написал много докладов по вопросам защиты авторских прав и промышленной собственности.

В 2019 году выступал доверенным лицом Владимира Зеленского во время баллотирования на пост президента Украины.

Принимал участие в парламентских выборах от партии Слуга народа. Сейчас Ионушас – народный депутат от фракции Слуга народа.

Напомним, 3 марта в СМИ появился документ для партии Слуга народа, в котором объясняется, как нужно аргументировать претензии к Офису генпрокурора.

Фото: Сергей Ионушас