Новый Кабмин Зеленского. За что правительство Гончарука отправили в отставку

Еще совсем недавно Алексею Гончаруку горячо аплодировали, жали руки и делали с ним селфи. Но даже после скандала с прослушкой, когда премьер назвал себя профаном в экономике, продолжали петь оды Кабмину.

Не было претензий к работе правительства и у руководства президентской фракции. Давид Арахамия до последнего уверял журналистов, что Гончарук сохранит должность. А Александр Корниенко даже ставил в пример работу министров.

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Но после того как президент экстренно встретился с родной фракцией, риторика депутатов резко изменилась.

В окружении Гончарука намекают, что настоящая причина в решении правительства в замене руководства Центрэнерго, к которому имеет отношение бизнесмен Коломойский. Тогда как специалисты обращают внимание на стремительное падение рейтингов власти, которое стало тревожным сигналом для Банковой.

На внеочередном заседании Рады в зале был полный аншлаг. За исключением разве что Юлии Тимошенко. Алексей Гончарук заметно нервничал. После увольнения Богдана, который привел его в команду Зеленского, тучи над премьером начали стремительно сгущаться. Поэтому отставка была лишь вопросом времени.

В своей эмоциональной речи президент упрекнул премьеру об отсутствии обещанного экономического рывка. Вместо него дыра в бюджете почти 16 млрд грн. Хотя за это также досталось и руководителю таможни, кресло под которым зашаталось еще месяц назад.

В итоге деятельность молодого в украинской истории премьер-министра и правительства оказалась короткой. Но это была лишь прелюдия к политическому триллеру. Самое интересное началось после перерыва, во время представления депутатам нового кандидата в премьеры – Дениса Шмыгаля.

Перед назначением Шмыгаля называли человеком Ахметова, поскольку он работал менеджером в компании бизнесмена. Правда сам он это отрицал.

Денис Шмыгаль пообещал выполнять все установки президента. И прежде всего, делать ставку на промышленность, социальные вопросы и ни в коем случае не отказываться от скандальной земельной реформы. В итоге за нового премьера проголосовали почти конституционным большинством.

Во время, когда премьер-министр готовился представлять Кабмин, президента окружили депутаты Голоса и Евросолидарности. Они требовали не спешить с голосованием. А если уж и голосовать, то за каждого министра в отдельности, а не пакетом. Чтобы не получилось как с предыдущим правительством.

Убеждать президента, чтобы тот прислушивался к советам оппозиции, ходил даже Петр Порошенко. Правда бесполезно, как рассказывал он своим коллегам по фракции.

В знак протеста фракция Вакарчука покинула сессионный зал. А монобольшинство при поддержке депутатских групп и внефракционных нардепов выбрали новый Кабмин.

Но на этом кадровые чистки еще не закончились. Вслед за правительством отправить в отставку решила и генпрокурора. В Евросолидарности замену генпрокурора объяснили желанием сделать его ручным – для расправы над оппонентами. Отверг все обвинения и сам Рябошапка, сетуя на суды, которые затягивают рассмотрение дел.

После выступления генпрокурор покинул парламент, отказавшись отвечать на вопросы нардепов.

Как показало голосование, решающими для отставки генпрокурора стали голоса Оппозиционной платформы, депутатских групп Доверия и За будущее. В то же время так же быстро генпрокурору на замену нашли 40-летнего нардепа, магистра права и главное юриста 95-го квартала Сергея Ионушаса.

Напомним, 6 марта на заседании Верховной Рады новоизбранный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет поставлять воду в Крым для промышленных и военных объектов.