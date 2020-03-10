Новий Кабмін Зеленського. За що уряд Гончарука відправили у відставку

Ще зовсім недавно Олексію Гончаруку гаряче аплодували, тиснули руки та робили з ним селфі. І навіть після скандалу з прослушкою, коли прем’єр назвав себе профаном в економіці, продовжували співати оди Кабміну.

Не було претензій до роботи уряду і в керівництва президентської фракції. Давид Арахамія до останнього запевняв журналістів, що Гончарук збереже посаду. А Олександр Корнієнко навіть ставив у приклад роботу міністрів.

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Але після того як президент екстрено зустрівся з рідною фракцією, риторика депутатів різко змінилася.

В оточенні Гончарука натякають, що справжня причина в рішенні уряду про заміну керівництва Центренерго, до якого має відношення бізнесмен Коломойський. Тоді як фахівці звертають увагу на стрімке падіння рейтингів влади, яке стало тривожним сигналом для Банкової.

На позачерговому засіданні Ради у залі був повний аншлаг. За винятком хіба що Юлії Тимошенко. Олексій Гончарук помітно нервував. Після звільнення Богдана, який привів його у команду Зеленського, хмари над прем’єром почали стрімко згущатися. А тому відставка була лише питанням часу.

У своїй емоційній промові президент дорікнув прем’єру про відсутність обіцяного економічного стрибку. Замість нього діра у бюджеті на майже 16 млрд грн. Хоча за це також дісталося й очільнику митниці, крісло під яким захиталося ще місяць тому.

У підсумку діяльність наймолодшого в українській історії прем’єр-міністра та уряду виявилася найкоротшою. Та це була лише прелюдія до політичного трилера. Найцікавіше почалося після перерви, під час представлення депутатам нового кандидата в прем’єри – Дениса Шмигаля.

Перед призначенням Шмигала називали людиною Ахметова, оскільки працював менеджером у компанії бізнесмена. Щоправда сам він це заперечив.

Денис Шмигаль пообіцяв виконувати всі настанови президента. І насамперед, робитиме ставку на промисловість, соціальні питання і в жодному разі не відмовиться від скандальної земельної реформи. У підсумку за нового прем’єра проголосували майже конституційною більшістю.

У той час, коли прем’єр-міністр готувався представляти Кабмін, президента оточили депутати Голосу та Євросолідарності. Вони вимагали не поспішати з голосуванням. А якщо вже й голосувати, то за кожного міністра окремо, а не пакетом. Аби не вийшло як з попереднім урядом.

Переконувати президента, аби той прислухався до порад опозиції, ходив навіть Петро Порошенко. Щоправда марно, як переповідав він своїм колегам по фракції.

На знак протесту фракція Вакарчука залишила сесійну залу. А монобільшість за підтримки депутатських груп та позафракційних нардепів обрала новий Кабмін.

Та на цьому кадрові чистки ще не скінчилися. Слідом за урядом відправити у відставку вирішила й генпрокурора. У Євросолідарності заміну генпрокурора пояснили бажанням зробити його ручним – для розправи над опонентами. Відкинув усі звинувачення і сам Рябошапка, нарікаючи на суди, які затягують розгляд справ.

Після виступу генпрокурор залишив парламент, відмовившись відповідати на запитання нардепів.

Як показало голосування, вирішальними для відставки генпрокурора стали голоси Опозиційної платформи, депутатських груп Довіри та За майбутнє. Водночас так само швидко генпрокурору на заміну знайшли 40-річного нардепа, магістра права та головне юриста 95-го кварталу Сергія Іонушаса.

Нагадаємо, 6 березня на засіданні Верховної Ради новообраний прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна не буде постачати воду у Крим для промислових та військових