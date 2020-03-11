Мендель опровергла три фейка по статье о Зеленском в The Guardian

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла три фейка о статье о главе государства в журнале The Guardian «ради сохранения здорового подхода к информации».

Фейк о том, что публикация была проплачена:

— Сказать, что обложку The Guardian проплатили, может лишь тот, кто привык, что журналистику проплачивают. Проплатить обложку и статью в The Guardian невозможно. Как невозможно и проверить статью перед публикацией.

Фейк о том, что статья не вышла в журнале:

— The Guardian — это и онлайн-газета, и журнал. Обложка с президентом Украины вышла в журнале. В этом нет никакой ошибки.

Фейк о том, что Офис президента цензурирует материалы западных журналистов:

— Статья в The Guardian – не оригинал интервью. Это полноценный журналистский материал, написанный на основе впечатлений, личного мнения репортеров, с добавлением фактов из прошлого Владимира Зеленского, аналитики его политической жизни, описания важных событий. Материал написан в форме статьи, а не вопросов-ответов, как это происходит во время интервью.

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Мендель также отметила, что Офис президента предоставил весь текст — с вопросами и ответами, то есть сухой оригинал, без мнения журналистов.

Напомним, 7 марта вышел номер известного британского журнала The Guardian со статьей, посвященной президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Источник: Юлія Мендель