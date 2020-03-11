Мендель спростувала три фейки щодо статті про Зеленського у The Guardian

Прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель спростувала три фейки щодо статті про главу держави в журналі The Guardian “заради збереження здорового підходу до інформації”.

Фейк про те, що публікація була проплачена:

– Сказати, що обкладинку The Guardian проплатили, може лише той, хто звик, що журналістику проплачують. Проплатити обкладинку та статтю в The Guardian неможливо. Як неможливо й перевірити статтю перед публікацією.

Фейк про те, що стаття не вийшла в журналі:

– The Guardian – це і онлайн-газета, і журнал. Обкладинка з президентом України вийшла в журналі. В цьому немає жодної помилки.

Фейк про те, що Офіс президента цензурує матеріали західних журналістів:

– Стаття в The Guardian – не оригінал інтерв’ю. Це повноцінний журналістський матеріал, написаний на основі вражень, особистої думки репортерів, з додаванням фактів із минулого Володимира Зеленського, аналітики його політичного життя, опису важливих подій. Матеріал написаний у формі статті, а не запитань-відповідей, як це відбувається під час інтерв’ю.

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Мендель також наголосила, що Офіс президента надав увесь текст – із запитаннями та відповідями, тобто сухий оригінал, без вражень журналістів.

Нагадаємо, 7 березня вийшов номер відомого британського журналу The Guardian зі статтею, присвяченою президенту України Володимиру Зеленському.

Джерело: Юлія Мендель